L'on. Matera ed i consiglieri e parlamentari pugliesi di FdI, incontrano il Ministro Lollobrigida

"Un incontro proficuo e l'occasione per fare un approfondito punto della situazione con il Ministro Lollobrigida per quel che concerne le problematiche dell'agricoltura in Puglia. Particolare attenzione è stata posta sulle emergenze xylella e peronospora che hanno messo in ginocchio interi territori pugliesi, provocando danni ingenti e irreparabili al settore agricolo pugliese. Due temi sui quali, purtroppo, abbiamo verificato tutta l'inadeguatezza del governo Emiliano."Nel caso della xylella, il governo regionale di centrosinistra e dei pentastellati ha colpevolmente assunto un atteggiamento negazionista negli scorsi anni, perdendo tempo prezioso per contrastare efficacemente una piaga che ha distrutto gli ulivi partendo dal Salento e che oggi è arrivata in Terra di Bari."Nel caso della peronospora, la fitopatologia che ha duramente colpito i vitigni pugliesi nelle scorse settimane, siamo costretti a prendere atto che non si sono date risposte concrete e rapide agli agricoltori."L'inerzia del Governo Emiliano nei confronti di uno dei pilastri dell'economia pugliese è disarmante. Una incapacità che si manifesta sia nella mancanza di reattività rispetto alle emergenze, sia nell'assenza di qualsivoglia visione, di programmazione e di volontà di interventi volti a una piena valorizzazione strutturale dell'agricoltura pugliese. Tuttavia accogliamo con soddisfazione l'attenzione manifestata dal Ministro Francesco Lollobrigida rispetto ai temi che abbiamo portato al tavolo della discussione e confidiamo nell'impegno propulsivo del Ministero affinché si possano attuare anche in Puglia politiche agricole efficaci e capaci di superare le inerzie del governo Emiliano, palesemente inadeguato anche sul tema dell'agricoltura".