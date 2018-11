L'avv. Grazia Di Bari è il nuovo capogruppo del M5S alla Regione Puglia

L'avvocato Grazia Di Bari, consigliere regionale, componente della VI Commissione (Politiche comunitarie – Lavoro – Formazione professionale) e Vice Presidente della VII Commissione (Affari Istituzionali) è il nuovo capogruppo consiliare pentastellata alla Regione.Nata a Barletta il 21 maggio 1973 è residente in Andria. È laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi Aldo Moro di Bari ed esercita la professione di avvocato presso il proprio studio in Andria.È stata eletta consigliera regionale alle elezioni del 31 maggio 2015, nella circoscrizione della BAT per la lista Movimento 5 Stelle.Nel corso della sua esperienza professionale si è occupata del recupero credito in via giudiziale e stragiudiziale, sviluppando, così, ottime capacità relazionali e di negoziazione. Si occupa anche di controversie in diritto del lavoro e previdenziali. Nell'ottobre 2007 si è abilitata all'esercizio della professione forense e dal febbraio 2008 è iscritta all'Albo degli avvocati presso l'Ordine di Trani.Nel 2004 ha frequentato la Scuola di primo livello per praticanti e giovani avvocati.Continua ad arricchire le conoscenze sulla sua professione partecipando a diversi convegni, seminari di studi e tavole rotonde su materie giuridiche.