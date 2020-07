Social Video 3 minuti Jadea Academy, spazio al talento di giovani aspiranti fashion designer

Tema Colore: Alessia Zagaria - Accademia delle Belle Arti di Foggia

Tema Arte: Cristina Antonino - I.I.S.S. "Nicola Garrone" di Barletta, seguita dalla prof.ssa Silvia Sfregola

Tema Street Style: Annapaola Loconte - I.I.S.S. "Giuseppe Colasanto" di Andria, seguita dai professori Silvia D'Avanzo e Amedeo De Rosa

Tema Libero: Michele Matera - I.I.S.S. "Nicola Garrone" di Barletta, seguito dalla prof.ssa Valentina Mennea

Qualità e comunicazione mirata. Il marchio Jadea si contraddistingue anche per una vocazione sociale espressa in modo molto discreto e una sincera attenzione al territorio, espressa dall'azienda andriese Intimo Artù, che si è recentemente concretizzata con una inedita iniziativa, quella della. Un contest che ha dato la possibilità a ragazze e ragazzi di esprimere la propria creatività disegnando modelli di intimo.Abbiamo incontrato i referenti dell'azienda per conoscere da vicino il successo del brand Jadea e per raccontare i riscontri della prima edizione di Jadea Academy.L'iniziativa, contraddistinta da un ​forte dialogo tra i giovani e il territorio pugliese, così da incentivare l'incontro tra il mondo della scuola e quello della realtà del marchio di underwear, prevedeva la personalizzazione della collezione di Jadea da parte degli aspiranti fashion designer secondo quattro diverse declinazioni - ​Il contest è stato accolto con molto entusiasmo: in totale si sono avute più di ​350 iscrizioni ​e la Commissione ha avuto non poche difficoltà a decretare i vincitori, data l'alta qualità dei progetti presentati.L'intera gestione del progetto Jadea Academy è stata curata dall'agenzia di riferimento di Jadea, Formule Creative di Andria.