Auto si ribalta: in codice rosso al Bonomo di Andria una giovane donna

Un'autovettura si è ribaltata questo pomeriggio, giovedì 3 luglio in una contrada di campagna a Canosa di Puglia dopo l'impatto con un albero di ulivo.



Necessario il rapido intervento di una equipe sanitaria del 118 medicalizzata e giunta da Minervino Murge per soccorrere la giovane donna alla guida trasportata in codice rosso al "Lorenzo Bonomo" di Andria.



Sul posto anche una pattuglia della Polizia di Stato.