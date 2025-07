Mennea: “Il piano casa purtroppo nella BAT è una chimera”

"Il piano casa purtroppo nella BAT è una chimera, malgrado la sua approvazione a livello regionale sia avvenuta a dicembre del 2023, vale a dire già da un anno e mezzo, con la conseguente possibilità per il nostro territorio di beneficiare di tale strumento." Così il capogruppo di Azione in Consiglio regionale e segretario regionale, Ruggiero Mennea."In Puglia circa il 20% dei comuni ha adottato o sta adottando il "piano casa", ma la BAT è ancora ferma al palo. Si è perso già troppo tempo e non è possibile continuare in questo solco.La città di Barletta, in particolare modo, ne ha bisogno e non può essere una giustificazione il fatto che anche gli altri comuni della provincia risultano latitanti in tal senso. Non è possibile che uno strumento che genera miglioramenti in vari settori della società non debba essere applicato in una città capoluogo di provincia, che dovrebbe avere l'ambizione di aumentare il benessere socio-economico dei propri cittadini.Non possiamo lasciare la nostra città fuori da questo sviluppo che tende al recupero, alla riqualificazione e al riuso del patrimonio edilizio esistente e che incentiva gli interventi di edilizia residenziale sociale. Tutto questo genererebbe stimoli per vari settori della nostra economia cittadina. Ci appelliamo a quelle forze politiche responsabili presenti in Consiglio comunale propense ad approvare quanto prima questo provvedimento di sostanziale importanza essendoci cittadini, imprenditori e tecnici pronti a cogliere questa legittima opportunità.E' arrivato il momento di smettere di consumare territorio nuovo. Serve, invece, riqualificare l'esistente in una logica contraria alla speculazione, e auspico che Barletta e gli altri comuni della BAT si assumano questa responsabilità per rendere le nostre città più moderne e più vivibili - conclude il presidente Mennea".