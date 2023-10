Concorso pubblico per funzionario di Polizia Locale esperto informatico

Patente di cat. B in corso di validità;

E' stato pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Canosa di Puglia, il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Funzionario di Polizia Locale Esperto Informatico (ex istruttore direttivo cat. D) – area dei funzionari e dell'elevata qualificazione.Per la partecipazione è necessario possedere oltre ai requisiti generali i seguenti requisiti specifici:Laurea Triennale D.M. 509/1999classe 26 (Scienze e tecnologie informatiche)classe 9 (Ingegneria dell'informazione);Laurea Triennale D.M. 270/2004classe L-31 (Scienze e tecnologie informatiche);classe L-8 (Ingegneria dell'informazione);Laurea Specialistica ex D.M. n. 509/1999 conseguita in una delle seguenti classi specialistiche (LS):Informatica (23/S)Ingegneria Informatica (35/S)Ingegneria delle telecomunicazioni (30/S)Ingegneria elettronica (32/S)Tecniche e metodi per la società dell'informazione (100/S)Laurea Magistrale ex D.M. n. 270/2004 conseguita in una delle seguenti classi magistrali (LM):Informatica (LM18)Ingegneria Informatica (LM32)Sicurezza informatica (LM66)Tecniche e metodi per la società dell'Informazione (LM91)Ingegneria delle telecomunicazioni (LM27)Ingegneria elettronica (LM29)Diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento universitario, equiparato con Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 a una delle lauree specialistiche/magistrali nelle classi sopraindicate.Il bando è pubblicato sul portale unico del Reclutamento della Funzione Pubblica "inPA" di cui all'indirizzo www.inpa.gov.it, nonché all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Canosa di Puglia: https://www.comune.canosa.bt.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/concorso-pubblico-titoli-ed-esami-lassunzione-di-n-1La domanda di partecipazione potrà essere presentata unicamente in via telematica tramite il citato Portale unico di reclutamento "inPA" entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 21 ottobre 2023.