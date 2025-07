Investimenti, on. Matera (FdI): “Informare le pmi sulle opportunità per internazionalizzare”

"La Puglia e in particolar modo la Provincia di Barletta-Andria-Trani hanno un tessuto imprenditoriale vivace, fatto di aziende agroalimentari, artigianato d'eccellenza, meccanica, design e turismo. A Bisceglie si terrà un incontro importantissimo per informare sulle opportunità in essere per consentire alle piccole medie imprese di avviare un percorso di internalizzazione. Oggi internazionalizzare non significa solo vendere all'estero, ma adattare le produzioni a modelli di business e mercati diversi, riducendo il rischio legato al solo mercato interno. Per questo diventa importante accompagnare le PMI nelle scelte degli strumenti più adatti e che sono a disposizione in questo momento. In tutto questo diventa chiave il ruolo di Simest, di ICE, delle associazioni di categoria per informare sulle opportunità dei bandi regionali, quelli del PNRR, oltre ai vantaggi della ZES. Sono percorsi che consentono di innovare, crescere e cerare occupazione qualificando ancor più il territorio. Internazionalizzare non è un passo solo "da grandi", ma è alla portata anche delle piccole e medie imprese se ben organizzate. La provincia BAT ha tutte le carte in regola: creatività, prodotti unici, tradizionali, cultura e imprenditori capaci. Oggi grazie al lavoro del Governo Meloni è cambiata la narrazione: c'è un Sud che non è più la cenerentola dell'Italia, ma si sta mostrando come la locomotiva del rilancio del nostro Paese". Così il deputato di Fratelli d'Italia Mariangela Matera, componente della commissione finanze, che domani sarà relatrice nel convegno "Strumenti e agevolazioni per la crescita internazionale delle PMI pugliesi", organizzato a Bisceglie presso la sala convegni di "Universo Salute Don Uva" e dove interverranno i rappresentanti di Confindustria Bari-Bat, Puglia Sviluppo, SIMEST (Strumenti finanziari per l'internazionalizzazione delle PMI) e l'agenzia di supporto ICE, oltre al coordinatore della Struttura di Missione ZES Unica Giosy Romano.