Incostituzionale la legge “anti sindaci”

Powered by

Dichiarazione del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: "Apprendo con soddisfazione della dichiarazione di incostituzionalità della legge regionale inopinatamente votata in consiglio regionale da una maggioranza trasversale, che aveva reso ingiustamente difficoltosa la candidatura dei sindaci pugliesi. Avevo per questo deciso di non costituire la Regione Puglia nel giudizio davanti alla Corte, proprio perché condividevo l'impugnazione del Governo. Tutto è bene quel che finisce bene".