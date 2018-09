Ancora incendi nel territorio andriese: intervengono i Federiciani

Grazie al costante monitoraggio per la tutela del territorio e dell'habitat naturale, la ronda Federiciana ha scongiurato il propagarsi di un incendio innescato dal proprietario di un fondo agricolo.E' successo intorno alle ore 16 del 15 settembre. Mentre la ronda percorreva la strada Mediana della Murgia, direzione Montecaccia avvistava delle spire di fumo che si innalzavano all'orizzonte, proprio in direzione Montecaccia."Arrivati sul posto -sottolinea il responsabile legale dell'associazione di protezione civile, prof. Francesco Martiradonna- abbiamo fermato il trattore guidato dal titolare del fondo agricolo, invitandolo a soffocare il fuoco con l'arato stesso, riversando sopra la terra".La ronda dei federiciani ha quindi atteso che le operazioni di spegnimento fossero terminate per poi riprendere il giro di monitoraggio.Ed un nuovo intervento è avvenuto dei Federiciani è avvenuto poco dopo, intorno alle ore 19,30 circa, quando è stata avvistata, dal pianale del maniero federiciano, in direzione Ruvo di Puglia- Terlizzi, una coltre di fumo nero. All'orizzonte, si notava un' ampia macchia scura, certamente composta da polveri sottili e diossina."Purtroppo elementi cancerogeni che vengono dispersi nell'atmosfera -sottolinea ancora una volta il prof. Martiradonna-. Quello che dispiace maggiormente è stato quello di non poter intervenire per fermare questo stato di depauperamento così ampio. Quel fumo sta a dimostrare che in quella località alcuni individui malavitosi hanno innescato delle fiamme per bruciare dei rifiuti e/o un mezzo meccanico, certamente di dubbia provenienza. Queste pratiche delinquenziali vengono effettuate sempre verso il tramonto, cioè in ore in cui è difficile potersi recare sul posto, in quanto località di difficile individuazione".Per dovere di cronaca dobbiamo riferirvi che il capo ronda delle Guardie Ambientali d'Italia -di cui abbiamo ricevuto anche la foto dell'intervento- è riuscito ad intervenire sull'incendio, portando sul posto, in agro di Altamura, i Vigili del Fuoco.