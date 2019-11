Una colonna mobile del Servizio regionale di Protezione Civile, si è imbarcata nella tarda serata di ieri, martedì 26 novembre per Durazzo, dove sarà in grado di approntare un modulo di assistenza per 250 persone. Secondo le previsioni del momento, i cento volontari si fermeranno a Durazzo per 5 giorni, offrendo supporto alla popolazione.Della colonna mobile fanno parte numerosi volontari di Andria, della Confraternita Misericordia e dei Volontari Federiciani.Il servizio di Protezione Civile regionale, in collaborazione con quello del Molise è coordinato dal Dipartimento nazionale che segue costantemente l'evolversi della situazione, valutando gli effetti del sisma che questa notte ha colpito l'Albania.La colonna mobile pugliese è dotata di ogni attrezzatura per garantire la sicurezza del campo.Nelle foto in sequenza alcuni momenti vissuti ieri sera nel porto di Bari in attesa dell'imbarco dei volontari giallociano dei mezzi delle Misericordie di Puglia, Campania e Calabria e dei Volontari Federiciani alla volta di Durazzo per soccorso nei confronti della popolazione albanese colpita dal sisma. I volontari pugliesi sono partiti insieme alla colonna dei Vigili del Fuoco della Puglia.