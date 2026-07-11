In arrivo per la Puglia 144 nuovi operatori della Polizia di Stato: sette assegnati alla Bat

Francesco Pulli, Sap: "Lavoreremo perché alla Puglia siano assicurati uomini, mezzi e strumenti adeguati alle esigenze di ogni provincia"

"La Puglia potrà contare su 144 nuovi operatori della Polizia di Stato: 32 saranno destinati alla provincia di Bari, 7 alla BAT, 19 a Brindisi, 39 a Foggia, 27 a Lecce e 20 a Taranto.

Inoltre per il periodo estivo sono stati previsti dei rinforzi che stanno già lavorando nei nostri territori.

Senza dimenticare l'impegno costante delle istituzioni per la prossima apertura del Commissariato della P.S di San Pietro Vernotico Un risultato importante ottenuto dal Governo, che conferma l'attenzione riservata alla sicurezza dei territori e alle politiche di prevenzione.

Rafforzare gli organici significa sostenere il lavoro quotidiano delle Forze dell'ordine, migliorare il controllo del territorio e garantire una tutela più efficace ai cittadini e alle nostre comunità. Il Sap continuerà a lavorare perché alla Puglia siano assicurati uomini, mezzi e strumenti adeguati alle esigenze di ogni provincia", lo dichiara in una nota il Segretario regionale Sap -Sindacato autonomo Polizia- Francesco Pulli.