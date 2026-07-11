controlli della Polizia di Stato al casello autostradale
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Attualità

Chiusura notturna del tratto Andria e Canosa di Puglia dell'A/14 (direzione Pescara) tra il 13 e il 14 luglio

Per consentire lavori di pavimentazione. Chiuse l’area di servizio “Canne della Battaglia est” e l’area di parcheggio “Monterotondo est”

Andria - sabato 11 luglio 2026 5.19
La società Autostrade per l'Italia informa che sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Andria Barletta e Canosa, verso Pescara.

Contestualmente saranno chiuse l'area di servizio "Canne della Battaglia est" e l'area di parcheggio "Monterotondo est", situate nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Andria Barletta, percorrere la viabilità ordinaria: SS170 Dir. verso Barletta, SS16 adriatica in direzione di Foggia, SS93 Appulo-Lucana verso Canosa e rientrare in A14 alla stazione di Canosa, verso Pescara.
  • autostrada a14
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