Il riconoscimento Diomede Giovani all'artista andriese Celeste Tucci

Grande attesa per la cerimonia finale della XXVII Edizione del "Premio Diomede", inserita nel programma dell'Estate Canosina 2026, che avrà inizio alle ore 20,30 di sabato 11 luglio sul suggestivo sagrato della Cattedrale di San Sabino a Canosa di Puglia. Con la cerimonia di consegna del Premio Diomede si vuole dare lustro e risonanza ai personaggi di origine pugliese per nascita, che si sono distinti per le loro professionalità, esperienze ed opere meritorie in campo culturale, economico, scientifico, storico, artistico, sportivo e sociale dando una ricaduta positiva sulle conoscenze e valorizzazione del territorio. Il Comitato "Premio Diomede", presieduto da Angela Valentino, ha proclamato i nomi dei 2 vincitori per la sezione giovani : Vincenzo Dell'Uovo e Celeste Tucci.(21 anni di Canosa di Puglia), pianista di formazione classica, caratterizzata da un precoce talento e da una profonda dedizione allo studio e al servizio della comunità. Prossimo al conseguimento della Laurea Triennale in Pianoforte, ha saputo coniugare l'eccellenza accademica con un impegno civico costante, utilizzando il linguaggio musicale come strumento di resilienza, bellezza e coesione sociale.nativa di Andria, che ha intrapreso il proprio percorso artistico partecipando a produzioni cinematografiche e teatrali, affiancando la formazione accademica all'esperienza sul set e sul palcoscenico. Ha già al suo attivo i cortometraggi: "L'amore conta", diretto da Mauro Dal Sogno, pprodotto dal Rotary Club Andria Castelli Svevi, recitando al fianco di Mingo De Pasquale e Manuel Lotito; "Le Pillole di Pin" e "Il primo passo" affrontando tematiche di forte impatto sociale ed empatico.del patrocinio della Regione Puglia, della Provincia Barletta Andria Trani, del Comune di Canosa di Puglia, di Puglia Culture e si avvale della collaborazione dell'IISS "Léontine e Giuseppe De Nittis" di Canosa di Puglia. Mentre, la direzione artistica è a cura diconin veste di presentatore. Interverranno ospiti d' eccezione :un ensemble musicale interamente al femminile, che fonde voce e strumenti classici (arpa, violino e flauto) per riarangiare brani del cantautorato italiano e internazionale