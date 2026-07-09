Cerimonia del 12 luglio: il messaggio della Sindaca avv. Giovanna Bruno per il tragico evento

12 luglio 2016 – 12 luglio 2026. A dieci anni di distanza dal tragico evento dell'incidente ferroviario che ha colpito nel cuore questo territorio, la città di Andria si ferma e fa memoria. Memoria collettiva, perché tutta la comunità ha perso un pezzo della propria identità.Per commemorare questo anniversario, l'impegno della Sindaca Giovanna Bruno è stato rivolto ad ottenere la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, segno di una vicinanza dello Stato alle famiglie delle vittime ma anche per riconoscere alto valore istituzionale.Andria, Città della Memoria. In questi anni abbiamo lavorato sull'importanza che il 12 luglio diventasse patrimonio collettivo – spiega la Sindaca Bruno a pochi giorni dalla commemorazione - Era necessario. Perché il dolore divide, lacera. Ma può anche unire. Deve almeno provarci, nostro tramite. Unire nel ricordo ed essere monito.Questo ho rappresentato al Presidente Mattarella, lo scorso gennaio, invitandolo ad unirsi a noi tutti, alle nostre Comunità colpite, alla Regione Puglia che ci tiene tutte.In questi anni ho raccolto l'amarezza di tanti familiari di vittime di quell'incidente: spesso hanno percepito il distacco delle istituzioni in questi 10 anni, la frammentazione delle iniziative; hanno elaborato la sensazione che le loro vittime, le nostre vittime, fossero vittime di serie B rispetto a tanti altri drammi nazionali che pure abbiamo visto consumarsi e che sono stati accarezzati dalla presenza unita del Paese. Da una attenzione compatta.Ma la partecipazione del Capo dello Stato, appunto, vuole dirci questo: il 12 luglio diviene memoria per l'Italia intera. Con gratitudine e commozione ci prepariamo a vivere questo momento, in cui la Comunità si fa essa stessa memoria. Ad imperituro ricordo di coloro la cui vita si è infranta in quello scontro di due convogli su binario unico, al km 51, in territorio di Andria».Queste le tappe formali dell'iter che sinteticamente riportiamo:→ con delibera n.135 del 3/7/2024 la Giunta comunale di Andria, guidata da Giovanna Bruno, ha istituito permanentemente la "Giornata in ricordo del 12 luglio 2016", perché sia un'occasione importante per mantenere costante la memoria collettiva del tragico evento e del dolore che ha colpito le famiglie delle vittime e l'intera comunità andriese, in forma pubblica ed istituzionale, al fine di testimoniare ad essi la vicinanza di tutta la Città, profondamente colpita dal tragico evento. Nella stessa si chiedeva alla Regione Puglia di far diventare la giornata a memoria collettiva regionale. Al contempo si invitata tutta la comunità il 12 luglio di ogni anno, alle ore 11:05, ad osservare 1 minuto di silenzio come forma simbolica di lutto cittadino durante il quale ci si ferma simultaneamente nel ricordo di chi è stato strappato alla vita da quella tragedia;→ il 27 gennaio 2026 la Sindaca Bruno scrive al Presidente Mattarella invitandolo a presenziare alla cerimonia del decennale, sollecitando anche un percorso di riconoscimento nazionale della Giornata→ il 1 luglio 2026 la Giunta Regionale, a guida Antonio Decaro, approva la delibera di istituzione della Giornata per il decennale con gli indirizzi alla promulgazione della legge regionale istitutiva per gli anni a venire→ con delibera n.123 del 01/07/2026 la Giunta Comunale ha approvato l'intitolazione del nuovo piazzale che contorna la Stazione Centrale alla memoria delle vittime dell'incidente ferroviario occorso il 12 luglio 2016, con l'apposizione di due targhe uguali (una sul lato destro e l'altra sul lato sinistro dell'immobile della Stazione), con l'iscrizione "Largo 12 luglio 2016".Alla cerimonia di domenica 12 luglio 2026 saranno presenti le famiglie delle vittime che la Sindaca ha incontrato nei giorni scorsi, i feriti raggiunti personalmente dall'Amministrazione, i sindaci delle città di origine o di residenza di tutte le vittime, i sindaci dei sette comuni della tratta ferroviaria interessata e che ha vissuto questa interruzione a seguito dell'incidente, insieme alle autorità civili e militari.