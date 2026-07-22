Giovedì 23 luglio riunione della IV Commissione regionale sull'ambulantato di Puglia

Domani, giovedì 23 luglio, presso il Palazzo della Regione a Bari, si riunirà alle ore 14 la IV Commissione regionale.L'audizione è stata richiesta dal presidente di CasAmbulanti Italia, l'andriese Savino Montaruli, in ordine a: "iniziative a tutela e salvaguardia della categoria e delle attività storiche dell'ambulantato in Puglia", con l'ascolto dell'assessore regionale allo sviluppo economico, del direttore del Dipartimento sviluppo economico e dello stesso Montaruli.