Attualità
Giovedì 23 luglio riunione della IV Commissione regionale sull'ambulantato di Puglia
Audizione richiesta dal presidente di CasAmbulanti Italia, Savino Montaruli
Andria - mercoledì 22 luglio 2026 17.24
Domani, giovedì 23 luglio, presso il Palazzo della Regione a Bari, si riunirà alle ore 14 la IV Commissione regionale.
L'audizione è stata richiesta dal presidente di CasAmbulanti Italia, l'andriese Savino Montaruli, in ordine a: "iniziative a tutela e salvaguardia della categoria e delle attività storiche dell'ambulantato in Puglia", con l'ascolto dell'assessore regionale allo sviluppo economico, del direttore del Dipartimento sviluppo economico e dello stesso Montaruli.
L'audizione è stata richiesta dal presidente di CasAmbulanti Italia, l'andriese Savino Montaruli, in ordine a: "iniziative a tutela e salvaguardia della categoria e delle attività storiche dell'ambulantato in Puglia", con l'ascolto dell'assessore regionale allo sviluppo economico, del direttore del Dipartimento sviluppo economico e dello stesso Montaruli.