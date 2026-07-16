Canalone Ciappetta Camaggio
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Vita di città

Canale Ciappetta-Camaggio, confronto con la Regione: audizione richiesta da Vurchio

È in programma incontro presso la sede del Consiglio Regionale

Andria - giovedì 16 luglio 2026
Si terrà questa mattina, giovedì 16 luglio, un passaggio cruciale per la sicurezza idrogeologica del territorio di Andria e Barletta. Presso la sede del Consiglio Regionale, è in programma l'audizione richiesta dal consigliere regionale Giovanni Vurchio per fare luce sullo "stato di attuazione degli interventi e delle attività programmati sul Canale Ciappetta-Camaggio".

​Il canale rappresenta un'infrastruttura nevralgica per la prevenzione delle alluvioni e la gestione delle acque meteoriche, ma la sua manutenzione è da tempo oggetto di un complesso intreccio di competenze istituzionali. L'audizione, programmata nell'ambito dei lavori della V Commissione consiliare, mira a mettere a sistema le diverse responsabilità per evitare ritardi e inefficienze.
​Domani, attorno al tavolo, saranno chiamati a relazionare i protagonisti di questo iter progettuale:
  • L'Assessore regionale alle Infrastrutture;
  • ​I rappresentanti di ASSET Puglia;
  • ​I tecnici dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale;
  • ​Il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia;
  • ​I Sindaci e i responsabili degli Uffici Tecnici di Andria e Barletta.
​L'obiettivo politico fissato da Vurchio è chiaro: uscire dall'audizione con un cronoprogramma condiviso e vincolante. La cittadinanza andriese, così come quella barlettana, attende risposte concrete sulla copertura finanziaria e sull'effettivo avvio dei lavori di messa in sicurezza, necessari per tutelare l'agricoltura locale e mitigare il rischio che desta legittime preoccupazioni.
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