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Interventi sul canale Ciappetta-Camaggio: bloccate due opere la cui progettazione risale al 2022-2023

Riunita a Bari la V Commissione regionale su richiesta del consigliere Giovanni Vurchio

Andria - giovedì 16 luglio 2026 19.37
Questa mattina, giovedì 16 luglio si è riunita a Bari, presso il Palazzo della Regione, la V Commissione regionale presieduta da Loredana Capone: i lavori sono stati caratterizzati, tra l'altro dalle audizioni sugli interventi sul canale Ciappetta-Camaggio. L'argomento oggetto di approfondimento, è stato richiesto del consigliere Giovanni Vurchio (Pd), che si è soffermato in particolare sullo stato di attuazione degli interventi e delle attività programmati su detto canale.

Sono stati ascoltati nel merito il direttore generale di Asset Puglia Elio Sannicandro, i dirigenti dell'Autorità di Bacino distrettale dell'Appennino meridionale, del Consorzio di Bonifica Centro sud Puglia, il sindaco di Barletta e gli assessori del comune di Andria, da cui è emerso che è necessario capire quando saranno avviati i lavori per gli interventi programmati lungo il canale. A detta dell'ing Sannicandro di Asset, che dal 2018 al 2023 ha ricoperto l'incarico di Soggetto attuatore per il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico in Puglia, ad oggi risultano bloccati due interventi la cui progettazione risale al 2022-2023: uno di manutenzione straordinaria su aree private per i quali è stata attuata una procedura anomala ma efficace: un decreto di declaratoria della pubblica utilità, e l'altro intervento riguarda il canale che attraversa Andria, che è stato tombato ed è in corso un progetto esecutivo a carico dell'impresa.

A questi due interventi il sindaco di Barletta Emanuele Cannito ha fatto riferimento al terzo intervento per la realizzazione del ponte ferroviario sul canale Ciappetta-Camaggio. Su questo il sindaco di Barletta vorrebbe sapere cosa intende fare l'assessore alle infrastrutture, rilevando anche l'opportunità che l'Autorità di bacino rivedesse il Piano per l'assetto idrogeologico.
L'Autorità di bacino invece su questi progetti ha detto di aver già espresso tutti i pareri e per l'aggiornamento del PAI si attende il certificato di collaudo e l'avvenuta realizzazione dell'opera.

Per ottenere maggiori certezze, si è ritenuto opportuno ascoltare l'attuale soggetto attuatore per il Commissario di Governo per il dissesto idrogeologico, il Rup e l'assessore Piemontese. Pertanto il consigliere regionale Gianni Vurchio, ritornerà sull'argomento con la richiesta di un aggiornamento dell'audizione.
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