Florigel Andria, torna in panchina il tecnico Michele Bizzoca

L'A.S.D. Florigel Futsal Andria comunica di aver raggiunto l'accordo con il tecnico Michele Bizzoca che guiderà la squadra azzurra nella prossima stagione sportiva 2018/2019. Per l'allenatore barlettano, che lo scorso maggio ha conseguito l'abilitazione di allenatore calcio a 5 presso la Figc, si tratta di un gradito ritorno dopo la sua breve esperienza con il Futsal Barletta. Bizzoca ha guidato la Florigel Futsal Andria per ben tre stagioni nelle quali ha conquistato la vittoria del campionato di serie C2, la vittoria della Coppa Puglia, la vittoria della Coppa Campioni di serie C2 e due salvezze consecutive nel campionato di serie C1.Il tecnico della Città della Disfida in questa nuova avventura in azzurro sarà affiancato da Pasquale Bussola che ricoprirà il ruolo di vice allenatore e responsabile del settore giovanile, e coadiuvato dal nuovo preparatore dei portieri Emanuele Fasciano vecchia conoscenza del calcio a 5 locale. A Bizzoca, Bussola e Fasciano la società del presidente Michele Zingaro augura buon lavoro auspicando il raggiungimento degli obiettivi stagionali.