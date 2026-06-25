Canale Ciappetta Camaggio: "Serve un aggiornamento puntuale su interventi, risorse e tempi di realizzazione”

Il consigliere regionale della Puglia Giovanni Vurchio ha presentato formale richiesta di audizione alla V Commissione Consiliare Permanente (Ambiente, Assetto del Territorio, Difesa del Suolo e Risorse Idriche) per fare il punto sullo stato di attuazione degli interventi relativi al Canale Ciappetta-Camaggio, infrastruttura idraulica strategica per i territori di Andria e Barletta.La richiesta nasce dall'esigenza di acquisire un quadro aggiornato e trasparente sul complesso delle attività programmate negli ultimi anni, che hanno visto il coinvolgimento di Regione Puglia, Asset Puglia, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Consorzio di Bonifica e amministrazioni comunali interessate."Il Canale Ciappetta-Camaggio rappresenta un'infrastruttura fondamentale per la sicurezza idraulica del nostro territorio – dichiara il consigliere regionale Giovanni Vurchio –. Nel corso del tempo sono stati annunciati interventi, finanziamenti e percorsi di messa in sicurezza che oggi necessitano di una verifica puntuale sul loro reale stato di avanzamento".L'audizione richiesta prevede la partecipazione dell'Assessore regionale competente, di Asset Puglia, dell'Autorità di Bacino, del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, dei Sindaci e degli uffici tecnici dei Comuni di Andria e Barletta, oltre agli ulteriori soggetti istituzionali coinvolti.La richiesta sorge inoltre a seguito delle numerose sollecitazioni provenienti dalla comunità locale, che da tempo rappresenta preoccupazioni e aspettative in merito alla sicurezza e alla manutenzione del canale.)"Non si tratta di una iniziativa polemica – prosegue Vurchio – ma di un atto di trasparenza e responsabilità istituzionale. È necessario chiarire lo stato delle procedure di acquisizione delle aree, la definizione delle competenze gestionali, gli interventi già eseguiti e quelli ancora programmati, nonché l'utilizzo delle risorse stanziate".Tra i punti oggetto di approfondimento figurano inoltre lo stato dei progetti finanziati, le criticità che hanno determinato eventuali ritardi, il cronoprogramma aggiornato delle opere e gli interventi sul tratto tombato nel Comune di Andria, con particolare riferimento alla sicurezza idraulica dell'infrastruttura."È fondamentale garantire piena sicurezza ai cittadini e assicurare che ogni intervento programmato venga portato a compimento nei tempi previsti – aggiunge Vurchio –. Allo stesso tempo occorre valorizzare il canale anche come infrastruttura ambientale e corridoio ecologico, rafforzando le attività di monitoraggio e prevenzione".Il consigliere regionale conclude sottolineando che l'iniziativa punta a "rafforzare il controllo istituzionale e a garantire massima trasparenza su un'opera strategica per la sicurezza e la qualità ambientale del territorio".