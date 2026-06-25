Attualità
Premio “Alessandro D'Angelo”. Pubblicato bando per l’edizione 2026
A favore di studenti laureati negli anni accademici 2024/2025 e 2025/2026
Andria - giovedì 25 giugno 2026 Comunicato Stampa
Il Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi, il Comune di Andria e il Laboratorio Innovazione e Impresa del Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università di Bari , istituiscono la seconda edizione del premio per la miglior tesi di laurea magistrale in "Strategie e pratiche di innovazione nel management delle Imprese Culturali e Creative", intitolato alla memoria del Dott. Alessandro D'Angelo a favore di studenti laureati negli anni accademici 2024/2025 e 2025/2026 presso le Università di Puglia e Basilicata e le Università di Milano, città dove Alessandro D'Angelo si è laureato.
Con questo premio annuale, il Festival non vuole solo ricordare la preziosa figura di Alessandro D'Angelo, prematuramente scomparso, funzionario del Comune di Andria, già direttore organizzativo dal 2005, del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi. Ma vuole dare un segnale di fiducia verso tutti quei giovani che intendono impegnarsi professionalmente in un segmento importante e fondamentale del sistema produttivo e culturale del nostro Paese.
«Siamo legati alla figura di Alessandro per il suo impegno e la sua dedizione al lavoro ma in particolar modo ai temi della cultura e del futuro dei giovani – ha ricordato la Sindaca Giovanna Bruno – La sua prematura scomparsa è per noi motivo non solo di dolore ma anche di impegno: è anche questo il "diritto alla restanza" che noi abbiamo inserito tra le priorità di governo. E questo premio lo suggella».
È stato pubblicato il relativo bando per l'assegnazione del premio dell'importo di € 3.500,00 per la miglior tesi di laurea magistrale discussa tra il 1 ottobre 2025 e il 31 luglio 2026 inclusi.
I candidati che intendono partecipare alla selezione dovranno inviare la propria tesi di laurea in formato elettronico non modificabile, all'indirizzo premioalessandrodangelo@gmail.com entro il 20/08/2026.
In allegato il bando di concorso
Con questo premio annuale, il Festival non vuole solo ricordare la preziosa figura di Alessandro D'Angelo, prematuramente scomparso, funzionario del Comune di Andria, già direttore organizzativo dal 2005, del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi. Ma vuole dare un segnale di fiducia verso tutti quei giovani che intendono impegnarsi professionalmente in un segmento importante e fondamentale del sistema produttivo e culturale del nostro Paese.
«Siamo legati alla figura di Alessandro per il suo impegno e la sua dedizione al lavoro ma in particolar modo ai temi della cultura e del futuro dei giovani – ha ricordato la Sindaca Giovanna Bruno – La sua prematura scomparsa è per noi motivo non solo di dolore ma anche di impegno: è anche questo il "diritto alla restanza" che noi abbiamo inserito tra le priorità di governo. E questo premio lo suggella».
È stato pubblicato il relativo bando per l'assegnazione del premio dell'importo di € 3.500,00 per la miglior tesi di laurea magistrale discussa tra il 1 ottobre 2025 e il 31 luglio 2026 inclusi.
I candidati che intendono partecipare alla selezione dovranno inviare la propria tesi di laurea in formato elettronico non modificabile, all'indirizzo premioalessandrodangelo@gmail.com entro il 20/08/2026.
In allegato il bando di concorso