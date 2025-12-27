Final Four di Coppa Italia regionale, Futsal Andria e CUS Bari si gioca a Molfetta

Le semifinali sono in programma per sabato 3 gennaio 2026: alle 16 ci sarà la prima semifinale che vedrà contrapposte Futsal Andria e CUS Bari mentre alle 19 sarà proprio il Real Molfetta a giocare contro il Futsal Veglie che ha sorprendentemente eliminato la corazzata Cassano Murge (capolista in C1) nei quarti di finale.



Le due squadre vincitrici delle rispettive semifinali scenderanno in campo nella finalissima di martedì 6 gennaio, in programma sempre al PalaPoli.

Tutte le partite in programma avranno ingresso gratuito.

La LND Puglia ha ufficializzato la sede della Final Four di Coppa Italia regionale: si giocherà al PalaPoli dunque in casa del Real Molfetta, una delle quattro compagini in corsa per conquistare l'ambito titolo che vale non solo come trofeo ma anche come pass per l'accesso alla fase nazionale del torneo che mette in palio un posto nella prossima Serie B.