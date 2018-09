E l'avvocato Giuseppe Massaro il nuovo segretario cittadino della Lega ad Andria

Il segretario provinciale Andria Barletta Trani, Geom. Antonio Campana, d'intesa con il segretario regionale Puglia avvocato Andrea Caroppo, della "Lega per Salvini premier" nel corso della riunione tenutasi ieri, sabato 29 settembre, nella sede cittadina alla presenza di numerosi militanti , ha provveduto alla nomina del nuovo segretario cittadino della Lega ad Andria l'avvocato Giuseppe Massaro.Il neo segretario che si è già cimentato con le battaglie elettorali (è stato esponente del territorio per Fiamma Tricolore n.d.r.) oggi ha scelto di confrontarsi con l'impegno partitico per ragionare con la politica e con la città sui temi fondamentali della crisi economica e sociale , della sicurezza e dell'immigrazione.Queste le parole dell'avvocato Massaro al momento della nomina:"Sono onorato di questa nomina e nel momento in cui assumo l'incarico di segretario cittadino della Lega, voglio ringraziare innanzitutto coloro che mi hanno espresso la loro fiducia il coordinatore regionale Puglia avv. Andrea Caroppo e il coordinatore provinciale Bat geom. Antonio Campana.La speranza che nutre il sottoscritto è quello di seguire un pensiero politico che consolidi la Lega ad Andria, il mio sarà un incarico improntato sulla volontà di instaurare un dialogo costruttivo e collaborativo con tutte le forze politiche del territorio in modo trasparente e proficuo per i cittadini andriesi".