Decaro ad Andria per aprire il suo comitato elettorale in piazza Porta La Barra

Il candidato per il centrosinistra alla prossime elezioni regionali Antonio Decaro sarà oggi, venerdì 26 settembre ad Andria, alle ore 17, in piazza Porta La Barra n. 7 per inaugurare il suo comitato elettorale cittadino.L'appuntamento si inserisce in occasione delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. L'europarlamentare e candidato alla presidenza della Regione Puglia per la coalizione progressista, inaugurerà sei comitati elettorali in un solo giorno. L'iniziativa, che toccherà tutte le province, vuole simboleggiare l'impegno di Decaro per l'intera regione.«Per me la Puglia è importante tutta, da sud a nord, nei piccoli comuni e nelle città», ha dichiarato Decaro. Il tour é iniziato a Ginosa (Taranto) e prosegue oggi per Oria (Brindisi), Cursi (Lecce), Bari, Andria e concludersi a Cerignola (Foggia).L'europarlamentare ha sottolineato che questa campagna elettorale e il futuro lavoro da presidente saranno un percorso collettivo che coinvolgerà l'intera comunità pugliese.