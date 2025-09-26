Antonio Decaro ad Andria
Antonio Decaro ad Andria
Politica

Decaro ad Andria per aprire il suo comitato elettorale in piazza Porta La Barra

Oggi, venerdì 26 settembre, alle ore 17

Andria - venerdì 26 settembre 2025 7.21
Il candidato per il centrosinistra alla prossime elezioni regionali Antonio Decaro sarà oggi, venerdì 26 settembre ad Andria, alle ore 17, in piazza Porta La Barra n. 7 per inaugurare il suo comitato elettorale cittadino.
L'appuntamento si inserisce in occasione delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. L'europarlamentare e candidato alla presidenza della Regione Puglia per la coalizione progressista, inaugurerà sei comitati elettorali in un solo giorno. L'iniziativa, che toccherà tutte le province, vuole simboleggiare l'impegno di Decaro per l'intera regione.
«Per me la Puglia è importante tutta, da sud a nord, nei piccoli comuni e nelle città», ha dichiarato Decaro. Il tour é iniziato a Ginosa (Taranto) e prosegue oggi per Oria (Brindisi), Cursi (Lecce), Bari, Andria e concludersi a Cerignola (Foggia).

L'europarlamentare ha sottolineato che questa campagna elettorale e il futuro lavoro da presidente saranno un percorso collettivo che coinvolgerà l'intera comunità pugliese.
  • Antonio Decaro
Il Comune di Andria al primo Consiglio Nazionale della Rete dei Comuni Sostenibili
26 settembre 2025 Il Comune di Andria al primo Consiglio Nazionale della Rete dei Comuni Sostenibili
Avviato il Progetto "Dimora ": un nuovo spazio di accoglienza e supporto per persone in difficoltà
26 settembre 2025 Avviato il Progetto "Dimora": un nuovo spazio di accoglienza e supporto per persone in difficoltà
Altri contenuti a tema
Decaro ha detto "sì", candidato alla presidenza della Puglia per il centrosinistra Decaro ha detto "sì", candidato alla presidenza della Puglia per il centrosinistra L'annuncio a Bisceglie nella festa dell'unità
Peppino Pirro: "Decaro? Emiliano? Vendola?...la Puglia!" Peppino Pirro: "Decaro? Emiliano? Vendola?...la Puglia!" Già segretario regionale PPI, già presidente regionale “La Margherita, già coordinatore segreteria regionale PD
Fare politica insieme alle persone: l'ex sindaco Antonio Decaro presenta ad Andria il suo libro "Vicino" Fare politica insieme alle persone: l'ex sindaco Antonio Decaro presenta ad Andria il suo libro "Vicino" L'evento si è svolto ieri sera nell'anfiteatro della Villa comunale e si aggiunge agli appuntamento per i 50 anni della Libreria 2000
Ad Andria Antonio Decaro presenta il suo libro: bilancio di una esperienza Eventi e cultura Ad Andria Antonio Decaro presenta il suo libro: bilancio di una esperienza Sabato 30 Agosto alle ore 20,00 presso l'anfiteatro della Villa Comunale di Andria
Antonio Decaro ad Andria si racconta, sabato sera nella villa comunale Eventi e cultura Antonio Decaro ad Andria si racconta, sabato sera nella villa comunale Presenta il suo libro "Vicino. Fare politica insieme alle persone"
Azione si prepara alle regionali: riunione nella Bat con i vertici del partito. Presenti anche Grumo e Nespoli Azione si prepara alle regionali: riunione nella Bat con i vertici del partito. Presenti anche Grumo e Nespoli Priorità a sanità e giovani. Si attende ora la candidatura ufficiale di Antonio Decaro
Un partito serio deve saper scegliere: «Il consigliere Filippo Caracciolo si dimetta dal PD» Un partito serio deve saper scegliere: «Il consigliere Filippo Caracciolo si dimetta dal PD» La dirigenza Pd della Bat: «Si tratta di salvare una comunità politica, il suo onore e il suo futuro»
1 Antonio Decaro ad Andria per parlare di Europa e di strategie per la politica nazionale Antonio Decaro ad Andria per parlare di Europa e di strategie per la politica nazionale Atteso per domani, in occasione della Festa provinciale dell’Unità, al Largo Torneo
Il Consiglio Comunale approva il Bilancio Consolidato
26 settembre 2025 Il Consiglio Comunale approva il Bilancio Consolidato
Nuovo PSI Andria: "Donare le indennità degli amministratori per sostenere donne e bambini di Gaza "
26 settembre 2025 Nuovo PSI Andria: "Donare le indennità degli amministratori per sostenere donne e bambini di Gaza"
Regione stanzia 5 mln per progetti sulla I.A. e l’orchestrazione dei processi in favore di Comuni e Province pugliesi
26 settembre 2025 Regione stanzia 5 mln per progetti sulla I.A. e l’orchestrazione dei processi in favore di Comuni e Province pugliesi
Olio d'oliva: cresce l'importazione dalla Tunisia ed il rischio di frodi e inganni ai danni dei consumatori
26 settembre 2025 Olio d'oliva: cresce l'importazione dalla Tunisia ed il rischio di frodi e inganni ai danni dei consumatori
Bicibus: da Andria all’Europa, il progetto che ha varcato i confini nazionali
25 settembre 2025 Bicibus: da Andria all’Europa, il progetto che ha varcato i confini nazionali
In poche ore ritrovano a Corato auto rubata ad Andria
25 settembre 2025 In poche ore ritrovano a Corato auto rubata ad Andria
Ritorna l’appuntamento con la 3^ edizione locale della Fitwalking for AIL
25 settembre 2025 Ritorna l’appuntamento con la 3^ edizione locale della Fitwalking for AIL
Patenti di servizio alla Polizia Locale dei Comuni della Provincia BAT
25 settembre 2025 Patenti di servizio alla Polizia Locale dei Comuni della Provincia BAT
© 2001-2025 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.