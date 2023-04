Da venerdì due nuovi autobus sulla linea Andria - Barletta

"Le esigenze del territorio sono state recepite, a partire da venerdì 21 aprile sulla tratta Andria sud-Barletta centrale ci saranno due nuovi bus messi a disposizione da Ferrotramviaria". A comunicarlo il presidente del gruppo Pd, Filippo Caracciolo."La richiesta dei pendolari con oggettive difficoltà a raggiungere il posto di lavoro – spiega Caracciolo – è stata prontamente accolta da Ferrotramviaria su sollecitazione della Regione Puglia. Con i nuovi orari, ci sarà l'aggiunta di un autobus in partenza da Barletta alle 7:20 in modo da consentire ai lavoratori l'ingresso negli uffici entro le 8:00 e di una ulteriore corsa in partenza da Andria sud alle 18:28, per consentire la fruizione del servizio agli utenti che escono dal luogo di lavoro alle ore 18"."Ringrazio – conclude Caracciolo – Ferrotramviaria per la disponibilità e l'assessore ai trasporti Anita Maurodinoia per aver mantenuto l'impegno assunto al fine di un rapido recepimento delle richieste dei cittadini".