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Dall'idea al progetto: al via "Go! – Generazione in Orbita" per under 30

E' possibile candidarsi da oggi 16 marzo fino al 17 aprile e dal 12 ottobre al 13 novembre

Andria - lunedì 16 marzo 2026 14.11 Comunicato Stampa
Il Comune di Andria, con gli assessori alla Bellezza Daniela Di Bari e alla Persona Giovanni Vilella, ha partecipato nei giorni scorsi al lancio dell'Avviso regionale "Go! – Generazione in Orbita", promosso da Regione Puglia – Sezione Politiche Giovanili, in collaborazione con Arti, presso il Nodo Galattica del Comune di Trani.

Si tratta di una nuova misura rivolta a gruppi informali di giovani pugliesi under 30 che vogliano trasformare un'idea in un progetto concreto, utile per la comunità e favorendo la crescita personale e professionale dei partecipanti. La misura dispone di una dotazione finanziaria complessiva di € 3.000.000,00 a valere su PR Puglia FESR -FSE+ 2021-2027, Sub Azione 7.1.

GO! mette a disposizione fino a 10.620 euro complessivi per accompagnare il progetto lungo tutta la traiettoria. Di questi, fino a 7.560 euro servono a sostenere le attività del progetto, calcolati in base alla durata, 630 euro al mese per massimo 12 mesi. Fino a 3.060 euro sono invece destinati all'affiancamento di un Mentore, facoltativo, una figura esperta con competenze nello Youth Work e nella gestione di progetti che accompagna i giovani passo dopo passo per un massimo di 12 giornate di lavoro.

Le candidature possono essere presentate in due finestre temporali: da oggi 16 marzo fino al 17 aprile e dal 12 ottobre al 13 novembre 2026, esclusivamente tramite la piattaforma Galattica – Rete Giovani Puglia, previa registrazione con SPID, CIE o CNS, secondo le modalità indicate nell'Avviso pubblico. Parallelamente, un tour di incontri sul territorio: momenti informativi in tutte le province pugliesi e laboratori di progettazione nei Nodi di Puglia Galattica per accompagnare i gruppi passo dopo passo nella costruzione delle loro idee.

Tutti i dettagli sono a questo link.
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