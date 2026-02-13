Giuseppe Bucci
Vita di città

Da Andria a Bergamo e poi in Toscana, il sogno di Giuseppe Bucci

Da barbiere a imprenditore di successo con 44 negozi a gestione diretta

Andria - venerdì 13 febbraio 2026
Quando si dice, i sogni si possono realizzare, basta crederci. Ed è esattamente ciò che è accaduto a Giuseppe Bucci, un ragazzo orgogliosamente di Andria, classe 1997. La sua è una storia di lavoro, sacrifici, inciampi e rivincite. Tutto è cominciato con l'occupazione in una barberia con il desiderio e l'ambizione di crescere. Lascia Andria per Bergamo, poi la Toscana e, infine, negozi in tutta Italia.

Il racconto della vita di Giuseppe lo fa la sindaca di Andria sui suoi profili social perchè la sua è una bella storia condividere.
«L'ho accolto a fine anno a Palazzo di Città. Un incontro bello anche perché bella è la sua storia, che mi piace condividere. Con sofferenza emotiva, nel 2016 decide di lasciare Andria, troppo 'stretta' per i suoi sogni. Si trasferisce a Bergamo, continua a lavorare come barbiere e affina le sue capacità di organizzazione, ritmo e visione».
«Nel 2019 si trasferisce nuovamente, questa volta in Toscana. Dà vita ad un nuovo progetto, con un amico di mestiere conosciuto in questi anni.
Insieme aprono il "Little Italy barber shop". Poi il COVID: tutto si ferma. È dura..Non si scoraggiano. Anzi: moltiplicano. Nel 2020 aprono altri due punti; poi 7 nel 2021, poi 8 nel 2022, in giro per l'Italia settentrionale. Dal 2023 al 2025 ulteriore forte impulso espansivo fino ad oggi, con numeri importanti: 44 negozi a gestione diretta, 9 a loro affiliati e 230 tra collaboratori e staff operativo. Storia di sacrifici e successo, con una nota bellissima: quando qualche andriese o meridionale si trova nei pressi in cui Giuseppe svolge la sua attività, la sua porta per i contatti e per le opportunità di lavoro è sempre spalancata, in una rete di rapporti umana e di qualità, cosa di cui va più fiero. A Giuseppe ho affidato la gioia di questo successo e l'invito a continuare così, mettendo via via tasselli di presenza anche al sud Italia e da noi ad Andria, a cui è profondamente legato e di cui segue con soddisfazione il cambiamento e la crescita di questi ultimi anni. Non posso che esserne felice».
