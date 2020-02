I sogni del giovane barbiere Giuseppe Bucci si allargano: da dipendente a socio del “Little Italy”

L'amore per gli antichi mestieri delcontinua a sfidare la modernità. Dopo aver lavorato per circacome dipendente dei saloni della, il 7 dicembre scorso ha inaugurato, all'interno del centro commerciale "Mare Monti",: il primodove si respira ariacaratterizzata da eleganza e raffinatezza. Sugli scaffali del locale arredato in stile minimale abbondano prodotti per la cura dei capelli e barba: oltre aluna serie di servizi sono dedicati aiUn progetto imprenditoriale giovanile e ambizioso, il cui fine è quello di portare il mood di Little Italy Barber Shop in tutta Italia. Infatti tale progetto nasce da un'idea dell' imprenditore massanese, creatore, assieme ai suoi fratelli, del marchio "Barberia Italiana", il quale dopo aver fondato il primo punto vendita il 14 aprile del 2018 a Marina di Carrara, decide di fondarne altri in varie zone delcomedando vita ad un vero e proprio franchise, tale da oltrepassare anche i confini nazionali:Un'occasione dunque per ribadire non solo l'importanza dei pilastri fondanti dell'economia massanese ma anche per portare in "scena" il valore distintivo di un mestiere manuale, in una società ormai asfissiata da lavori robotizzati, dove anche mestieri intellettuali finiscono per essere automatizzati dai pc."A Massa sto vivendo un'esperienza lavorativa molto gratificante. Ho il giusto riconoscimento per quello che faccio: un aspetto che manca purtroppo nel nostro sud, dove molto spesso i ragazzi lavorano in contesti che non permettono loro di crescere professionalmente" – sottolinea Giuseppe - "Contento di essere diventato parte dell'azienda ed auguro a tutti coloro che coltivano la mia stessa passione di credere nei propri sogni e di proseguire determinati sul proprio cammino".