Sicurezza a Castel del Monte: nuovi fondi per i lavori di manutenzione e l'installazione di videocamere

A darne notizia è il deputato andriese di Fratelli d'Italia Mariangela Matera

Andria - venerdì 30 gennaio 2026 11.21 Comunicato Stampa
Arrivano risorse significative per il patrimonio culturale della provincia Barletta-Andria-Trani grazie al decreto che approva il Programma triennale dei lavori pubblici per il patrimonio culturale italiano, firmato dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Per l'area BAT sono stati stanziati complessivamente circa 3 milioni di euro, destinati a interventi di tutela, manutenzione e valorizzazione di alcuni tra i principali siti culturali del territorio.

A darne notizia è il deputato andriese di Fratelli d'Italia Mariangela Matera, che evidenzia come i finanziamenti rappresentino l'esito di un lavoro politico e istituzionale portato avanti con continuità. Accanto alle dichiarazioni ufficiali, i numeri e gli atti amministrativi raccontano un impegno costante che negli ultimi mesi ha visto l'on. Matera seguire da vicino i dossier relativi ai principali beni culturali della BAT. Un lavoro svolto prevalentemente a Roma, attraverso interlocuzioni con il Ministero della Cultura e confronti tecnici, senza annunci preventivi e senza una ricerca di visibilità mediatica, ma con l'obiettivo di arrivare a risultati concreti per il territorio. «Ringrazio il Ministro Giuli – dichiara Matera – per l'attenzione dimostrata verso la Puglia e, in particolare, verso la provincia BAT. Queste risorse consentiranno interventi concreti su beni di grande valore storico e identitario».

Nel dettaglio, 1.200.000 euro sono destinati a Castel del Monte e al Castello Svevo di Trani, per lavori di manutenzione e per l'installazione di impianti di videosorveglianza. Un ulteriore finanziamento di 1.000.000 di euro è stato assegnato all'Parco archeologico di Canne della Battaglia per il completamento del restauro e la valorizzazione funzionale del sito. Al Museo Civico di Barletta sono infine destinati 585 mila euro per l'allestimento della sezione archeologica.

«Si tratta di interventi che rispondono a esigenze più volte rappresentate – sottolinea il deputato – e che nascono da un confronto costante con il Ministero della Cultura».

Matera richiama inoltre le visite istituzionali effettuate nei mesi scorsi insieme al Ministro Giuli proprio nei principali complessi monumentali del territorio.

«Nel corso delle visite a Castel del Monte e al Castello Svevo di Trani – ricorda – abbiamo potuto verificare direttamente lo stato dei luoghi e le criticità esistenti. Da quei sopralluoghi è partito un lavoro tecnico e politico che oggi trova riscontro nei finanziamenti stanziati».

Un impegno che, secondo l'onorevole, si inserisce in un metodo preciso di azione politica: «Da Roma continuo a seguire con attenzione le esigenze della provincia BAT e della città di Andria, lavorando affinché le richieste del territorio trovino risposte concrete. È un'attività che richiede costanza e interlocuzione istituzionale, lontano dai riflettori ma orientata ai risultati».

Infine, Matera ribadisce il valore politico del provvedimento: «Questi finanziamenti dimostrano che, quando si lavora con serietà e visione, le risorse arrivano. È la conferma dell'attenzione del Governo verso i territori e di un impegno che continuerà anche nei prossimi mesi».
