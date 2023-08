Compagni di Viaggio: "Tolto il RdC, adesso ci saranno i soldi per i trattamento di fine mandato per i consiglieri regionali"

"Finalmente il reddito di cittadinanza è stato eliminato, così ci saranno i soldi per dare il trattamento di cittadinanza di fine mandato a chi veramente se lo merita, cioè ai consiglieri regionali della Puglia.Speriamo che a settembre riescano finalmente ad averlo!E le grandi opere nel territorio andriese?State sereni! L'abilità dei nostri politici è così elevata, che la nuova tangenziale che non vogliono realizzare si farà, mentre il nuovo ospedale provinciale da 400 posti letto che vogliono realizzare non si farà! C'è una strategia dietro tutto questo che ora sarebbe lungo spiegare, lo faremo in altra occasione.E per le future elezioni cosa si prevede?State sereni! A partire dalle prossime provinciali (e poi sarà di nuovo il turno di regionali, comunali ecc.), continueremo ad essere amministrati, noi fortunati cittadini, da una classe politica di alto livello, tipo quelli che anni addietro non pagavano neanche la carta delle fotocopie e le penne per il comune, o come i "Penelopi" che di giorno si dedicano "anima e cuore" alla realizzazione del nuovo ospedale provinciale di Andria e di notte si attivano per realizzarlo altrove.Come si può solo pensare di poter votare altri e non questi?Quindi, quando vi riportano notizie tipo quella in foto abbinata a questo post, non dovete crederci.Falsità di malelingue, fotomontaggi quasi certamente architettati da quei bugiardi dell'Associazione "Schierarsi" di Andria!" sottolinea nel loro post gli attivisti dell'associazione "Compagni di Viaggio".