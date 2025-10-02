Cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato
Cronaca

Cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato: la cerimonia con il Capo della Polizia Pisani

Le motivazioni della delibera votata all'unanimità dalla giunta comunale di Andria

Andria - giovedì 2 ottobre 2025 10.45
Alla Polizia di Stato la cittadinanza onoraria di Andria: il conferimento dell'onorificenza nel corso di una cerimonia che ha visto al presenza a del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani.

Nelle motivazioni del conferimento nella delibera votata all'unanimità nei giorni scorsi dalla giunta comunale si sottolinea come la Polizia di Stato:

oltre a vigilare sull'ordine pubblico e provvedere al mantenimento della pubblica sicurezza, fornisce soccorso a soggetti pubblici e privati in caso di infortuni e calamità e alla risoluzione pacifica dei contrasti sociali; • l'organizzazione della Polizia di Stato ha da sempre mostrato una significativa adattabilità e profonda relazione con l'evoluzione sociale e istituzionale dello Stato italiano e dei compiti e funzioni che da sempre le vengono assegnati, agendo sempre in nome della legge e a tutela della Pagina 3 di 5 pubblica sicurezza, attraverso l'impegno di donne e di uomini caratterizzato da abnegazione e profondo senso del dovere;

molto significativi sono i rapporti che legano la città di Andria e le attività della Polizia di Stato, svolte dapprima presso il locale Commissariato, punto nevralgico dell'attività di monitoraggio e di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico del nostro territorio, ove si sono pianificare importanti attività di indagine, su svariate e delicate vicende legate alla cronaca degli ultimi anni;

tale legame è stato perfezionato e definitivamente rafforzato, dopo un lungo ed articolato percorso amministrativo e normativo, con l'avvio delle attività della Questura della Provincia di Barletta Andria Trani, come così individuata nell'ambito della costituzione degli Uffici periferici dello Stato;

l'avvio delle attività della Questura della sesta provincia pugliese ha consentito di dare impulso e nuova linfa alle operazioni di prevenzione delle attività criminali, in raccordo con gli altri attori istituzionali di un delicato territorio posto tra il barese ed il foggiano e da sempre considerato fortemente a rischio, sopperendo alle difficoltà di organico con professionalità, dedizione e doti di umanità non comuni;

nondimeno si evidenzia in questa sede l'impegno profuso da parte della Polizia di Stato in un serie di iniziative di educazione e formazione, nel convincimento dell'opportunità di favorire adeguate forme esperienziali in favore degli studenti così da agevolare le loro scelte professionali mediante conoscenza diretta del mondo del lavoro e della sua organizzazione, oltre ad iniziative di sensibilizzazione ed educazione al rispetto delle regole delle giovani generazioni a vario titolo; • da ultimo, in un contesto storico e sociale molto delicato di insicurezza percepita a diversi livelli, degna di nota e segnalazione è stata l'attività ed il costante impegno profuso per garantire sicurezza, vivibilità oltre dare impulso ad un miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini, lavorando costantemente sull'integrazione, sui servizi e sulla prevenzione dell'incivilita e dell'illegalità diffusa.

La cerimonia si è svolta dell'aula consiliare del Comune di Andria, a stretto giro del taglio del nastro del nuovo Ufficio Immigrazione della Questura di Barletta-Andria-Trani, che ha ugualmente visto nelle ore immediatamente precedenti la partecipazione del Prefetto Vittorio Pisani.
