Incidente sulla A14 nel tratto tra Canosa e Andria
Incidente sulla A14 nel tratto tra Canosa e Andria
Cronaca

Incidente sulla A14 nel tratto tra Canosa e Andria

Coinvolte due autovetture: cinque i feriti di cui due in codice rosso

Andria - lunedì 3 novembre 2025 18.00
E' di cinque feriti, di cui due in codice rosso, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina sull'autostrada A14, nel tratto tra Canosa di Puglia e Andria, direzione Bari.

Due autovetture, per cause in corso di accertamento sono rimaste coinvolte in un sinistro. Come dicevamo il bilancio è di cinque persone trasportate negli della provincia, due al "Dimiccoli" di Barletta e tre al "Bonomo" di Andria.

Sul posto sono intervenute agenti della Polstrada e ambulanze del 118. Il punto dell'incidente è stato al chilometro 625. Disagi al traffico fino allo sgombero completo della carreggiata da parte del Soccorso Stradale Scaringella.
  • ospedale dimiccoli
  • polizia stradale
  • autostrada a14
  • 118
  • pronto soccorso bonomo
  • Primo Soccorso
  • soccorso stradale scaringella
Fontana via Bruno Buozzi, ennesimo atto vandalico
3 novembre 2025 Fontana via Bruno Buozzi, ennesimo atto vandalico
Va via l'illuminazione al Cimitero, Comune chiarisce: "Blackout generale che ha interessato l'intera zona urbana "
3 novembre 2025 Va via l'illuminazione al Cimitero, Comune chiarisce: "Blackout generale che ha interessato l'intera zona urbana"
