Cronaca
Incidente sulla A14 nel tratto tra Canosa e Andria
Coinvolte due autovetture: cinque i feriti di cui due in codice rosso
Andria - lunedì 3 novembre 2025 18.00
E' di cinque feriti, di cui due in codice rosso, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina sull'autostrada A14, nel tratto tra Canosa di Puglia e Andria, direzione Bari.
Due autovetture, per cause in corso di accertamento sono rimaste coinvolte in un sinistro. Come dicevamo il bilancio è di cinque persone trasportate negli della provincia, due al "Dimiccoli" di Barletta e tre al "Bonomo" di Andria.
Sul posto sono intervenute agenti della Polstrada e ambulanze del 118. Il punto dell'incidente è stato al chilometro 625. Disagi al traffico fino allo sgombero completo della carreggiata da parte del Soccorso Stradale Scaringella.
