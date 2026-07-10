Cgil Cisl e Uil
Cgil Cisl e Uil
Attualità

Costituito il primo Tavolo del Partenariato Economico e Sociale della Provincia B.A.T.

CGIL, CISL e UIL con le associazioni datoriali per una piattaforma condivisa di sviluppo sostenibile e lavoro di qualità

BAT - venerdì 10 luglio 2026 7.21 Comunicato Stampa
Il 7 luglio scorso, su iniziativa delle Segreterie confederali territoriali di CGIL, CISL e UIL, è tornato a riunirsi il Partenariato Economico e Sociale della Provincia B.A.T., con l'obiettivo di avviare un percorso concertativo stabile sul futuro dello sviluppo del territorio della BAT.

All'incontro hanno preso parte, oltre alle Organizzazioni Sindacali, i rappresentanti territoriali di Confindustria, Confesercenti, Confapi, Legacoop, Coldiretti e CIA Agricoltori Italiani Levante Bari e Bat, con il supporto del coordinatore tecnico del PES BAT, economista esperto in materia di sviluppo locale, dott. Emmanuele Daluiso.

CGIL, CISL, UIL e le associazioni datoriali presenti hanno espresso la volontà di proseguire un percorso avviato negli anni scorsi che resta aperto al contributo delle ulteriori organizzazioni datoriali che non hanno potuto prendere parte a questo primo incontro e che intende valorizzare, con il necessario spirito inclusivo, anche il ruolo della cooperazione e dei suoi valori all'interno del Partenariato Economico e Sociale.

Il confronto ha preso le mosse dalla richiesta avanzata dalle Organizzazioni Sindacali di riaprire una interlocuzione strutturata con le parti datoriali del Partenariato Economico e Sociale, finalizzata alla costruzione di una piattaforma comune da sottoporre alle istituzioni locali e alle rappresentanze politiche del territorio, previa fase di monitoraggio delle esigenze e necessità delle imprese del Territorio, soprattutto nelle relazioni con le Amministrazioni locali nella ricerca di strumenti infrastrutturali e regolamentari utili al loro sviluppo.

Nel corso della riunione, le parti hanno condiviso la necessità di lavorare, in tempi brevi, alla definizione di un documento strategico per lo sviluppo sostenibile della Provincia B.A.T e di linee di indirizzo capaci di delineare una Vision BAT 2040. Una prospettiva di medio-lungo periodo che punti al rilancio del territorio attraverso il rafforzamento delle infrastrutture materiali e sociali, la valorizzazione degli insediamenti produttivi, il sostegno alle imprese e la creazione di nuove occasioni di lavoro stabile, qualificato e pienamente contrattualizzato.

La Provincia B.A.T., infatti, continua a registrare criticità significative nei principali indicatori economico-sociali. Per questo, il PES ritiene indispensabile superare ogni frammentazione e costruire una visione condivisa, capace di contrastare le dinamiche involutive che frenano la crescita del territorio, l'occupazione, la coesione sociale e la qualità dei servizi.

CGIL, CISL, UIL e le associazioni datoriali presenti hanno espresso la volontà di proseguire un percorso avviato negli anni scorsi, con l'impegno di predisporre una piattaforma comune da presentare alle amministrazioni locali, agli attori istituzionali e alle rappresentanze politiche della Provincia B.A.T..

L'obiettivo del PES BAT è quello di fare sistema e contribuire, con responsabilità e spirito costruttivo, alla definizione di una strategia territoriale fondata su sviluppo sostenibile, inclusione sociale, buona occupazione, innovazione, rafforzamento produttivo e valorizzazione delle vocazioni economiche locali.

L'incontro del 7 luglio scorso rappresenta un primo passo importante per costruire una nuova stagione di partecipazione, concertazione e responsabilità condivisa, nella convinzione che il futuro della Provincia B.A.T. debba essere programmato con una visione comune, capace di unire lavoro, impresa, istituzioni e comunità locali, in grado di aprire un tavolo di confronto con la Regione Puglia.

Per le Segreterie unitarie IL SEG. GENERALE CGIL BAT Michele Valente-IL RESPONSABILE PROV. BAT UIL Francesco Di Leo-IL SEG. GENERALE CISL FOGGIA BAT Carla Costantino- IL SEG. GENERALE CISL BARI BAT Giuseppe Boccuzzi.
  • cgil bat
  • cisl bat
  • uil bat
Cerimonia del 12 luglio: il messaggio della Sindaca avv. Giovanna Bruno per il tragico evento
10 luglio 2026 Cerimonia del 12 luglio: il messaggio della Sindaca avv. Giovanna Bruno per il tragico evento
Siglato l’accordo con le organizzazioni sindacali sul servizio 118  
10 luglio 2026 Siglato l’accordo con le organizzazioni sindacali sul servizio 118  
Altri contenuti a tema
RSU e Sindacati Asl Bt: "Vostri nobili propositi smentiti dai fatti" RSU e Sindacati Asl Bt: "Vostri nobili propositi smentiti dai fatti" Lettera aperta di un gruppo di Funzionari e Professionisti dell’Asl Bt
Denatalità nella Bat, Uil Scuola Bat: "Sì a classi con meno alunni e alla tutela di docenti e personale Ata" Scuola e Lavoro Denatalità nella Bat, Uil Scuola Bat: "Sì a classi con meno alunni e alla tutela di docenti e personale Ata" Appello forte e urgente all’Ufficio Scolastico Provinciale dall' UIL Scuola BAT, nella persona del suo Segretario generale provinciale Delvecchio
Scuola, la Flc CGIL Bat contro i tagli agli organici: "Classi fino a 30 alunni, a rischio il futuro del territorio" Scuola, la Flc CGIL Bat contro i tagli agli organici: "Classi fino a 30 alunni, a rischio il futuro del territorio" Il duro attacco di Angela Dell’Olio, segretaria generale della Flc Cgil Bat
Operai irregolari in marmeria ad Andria, Cgil e Fillea: "Evidentemente assenza dell'Ispettorato" Vita di città Operai irregolari in marmeria ad Andria, Cgil e Fillea: "Evidentemente assenza dell'Ispettorato" Intervento dei sindacati a seguito della operazione di questa mattina a Guardia di Finanza
Divario di genere, Sgaramella (Cgil Bat): "Quanto ci vorrà ancora per la parità?" Vita di città Divario di genere, Sgaramella (Cgil Bat): "Quanto ci vorrà ancora per la parità?" Assemblea del Coordinamento Belle Ciao presso la sede della Cgil Bat ad Andria
Incidente mortale operaio andriese, Fillea e Cgil: "Enrico ennesima vittima del dovere" Cronaca Incidente mortale operaio andriese, Fillea e Cgil: "Enrico ennesima vittima del dovere" Da Bari alla Bat i sindacati intervengono dopo la sciagura accaduta a Modugno
Protocollo contro lo sfruttamento lavorativo, Cgil: "Bene ma sia subito operativo" Vita di città Protocollo contro lo sfruttamento lavorativo, Cgil: "Bene ma sia subito operativo" Flai, Inca e Cgil Bat alla sigla in Prefettura a Barletta
Sanità, Cgil e Fp Puglia: "Serve confronto con sindacato e piano assunzioni straordinario per colmare carenze organici" Sanità, Cgil e Fp Puglia: "Serve confronto con sindacato e piano assunzioni straordinario per colmare carenze organici" Le puntualizzazioni a Decaro sui provvedimenti per liste d’attesa in sanità
Boom di importazioni di prodotti biologici dai Paesi extra UE
10 luglio 2026 Boom di importazioni di prodotti biologici dai Paesi extra UE
Villa Comunale, nuova vita per il polmone verde di Andria
9 luglio 2026 Villa Comunale, nuova vita per il polmone verde di Andria
Disastro ferroviario del 12 luglio 2016, i GD replicano all’on. Matera: «La memoria si coltiva con il lavoro quotidiano»
9 luglio 2026 Disastro ferroviario del 12 luglio 2016, i GD replicano all’on. Matera: «La memoria si coltiva con il lavoro quotidiano»
Futuro Nazionale: l’ avv. Giuseppe Massaro subentra al referente uscente ing. Francesco Rutigliano
9 luglio 2026 Futuro Nazionale: l’ avv. Giuseppe Massaro subentra al referente uscente ing. Francesco Rutigliano
Sfruttamento e caporalato: lunedì ad Andria un'iniziativa in ricordo di Paola Clemente
9 luglio 2026 Sfruttamento e caporalato: lunedì ad Andria un'iniziativa in ricordo di Paola Clemente
Sana alimentazione e prevenzione: domani il mercato contadino all'ospedale "Bonomo " di Andria
9 luglio 2026 Sana alimentazione e prevenzione: domani il mercato contadino all'ospedale "Bonomo" di Andria
Convocata la prima seduta di Consiglio Comunale ad Andria: i punti all'ordine del giorno
9 luglio 2026 Convocata la prima seduta di Consiglio Comunale ad Andria: i punti all'ordine del giorno
Bill De Blasio, già sindaco di New York, a Palazzo di Città sabato 11 luglio
9 luglio 2026 Bill De Blasio, già sindaco di New York, a Palazzo di Città sabato 11 luglio
© 2001-2026 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.