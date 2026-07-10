Costituito il primo Tavolo del Partenariato Economico e Sociale della Provincia B.A.T.

Il 7 luglio scorso, su iniziativa delle Segreterie confederali territoriali di CGIL, CISL e UIL, è tornato a riunirsi il Partenariato Economico e Sociale della Provincia B.A.T., con l'obiettivo di avviare un percorso concertativo stabile sul futuro dello sviluppo del territorio della BAT.All'incontro hanno preso parte, oltre alle Organizzazioni Sindacali, i rappresentanti territoriali di Confindustria, Confesercenti, Confapi, Legacoop, Coldiretti e CIA Agricoltori Italiani Levante Bari e Bat, con il supporto del coordinatore tecnico del PES BAT, economista esperto in materia di sviluppo locale, dott. Emmanuele Daluiso.CGIL, CISL, UIL e le associazioni datoriali presenti hanno espresso la volontà di proseguire un percorso avviato negli anni scorsi che resta aperto al contributo delle ulteriori organizzazioni datoriali che non hanno potuto prendere parte a questo primo incontro e che intende valorizzare, con il necessario spirito inclusivo, anche il ruolo della cooperazione e dei suoi valori all'interno del Partenariato Economico e Sociale.Il confronto ha preso le mosse dalla richiesta avanzata dalle Organizzazioni Sindacali di riaprire una interlocuzione strutturata con le parti datoriali del Partenariato Economico e Sociale, finalizzata alla costruzione di una piattaforma comune da sottoporre alle istituzioni locali e alle rappresentanze politiche del territorio, previa fase di monitoraggio delle esigenze e necessità delle imprese del Territorio, soprattutto nelle relazioni con le Amministrazioni locali nella ricerca di strumenti infrastrutturali e regolamentari utili al loro sviluppo.Nel corso della riunione, le parti hanno condiviso la necessità di lavorare, in tempi brevi, alla definizione di un documento strategico per lo sviluppo sostenibile della Provincia B.A.T e di linee di indirizzo capaci di delineare una Vision BAT 2040. Una prospettiva di medio-lungo periodo che punti al rilancio del territorio attraverso il rafforzamento delle infrastrutture materiali e sociali, la valorizzazione degli insediamenti produttivi, il sostegno alle imprese e la creazione di nuove occasioni di lavoro stabile, qualificato e pienamente contrattualizzato.La Provincia B.A.T., infatti, continua a registrare criticità significative nei principali indicatori economico-sociali. Per questo, il PES ritiene indispensabile superare ogni frammentazione e costruire una visione condivisa, capace di contrastare le dinamiche involutive che frenano la crescita del territorio, l'occupazione, la coesione sociale e la qualità dei servizi.CGIL, CISL, UIL e le associazioni datoriali presenti hanno espresso la volontà di proseguire un percorso avviato negli anni scorsi, con l'impegno di predisporre una piattaforma comune da presentare alle amministrazioni locali, agli attori istituzionali e alle rappresentanze politiche della Provincia B.A.T..L'obiettivo del PES BAT è quello di fare sistema e contribuire, con responsabilità e spirito costruttivo, alla definizione di una strategia territoriale fondata su sviluppo sostenibile, inclusione sociale, buona occupazione, innovazione, rafforzamento produttivo e valorizzazione delle vocazioni economiche locali.L'incontro del 7 luglio scorso rappresenta un primo passo importante per costruire una nuova stagione di partecipazione, concertazione e responsabilità condivisa, nella convinzione che il futuro della Provincia B.A.T. debba essere programmato con una visione comune, capace di unire lavoro, impresa, istituzioni e comunità locali, in grado di aprire un tavolo di confronto con la Regione Puglia.Per le Segreterie unitarie IL SEG. GENERALE CGIL BAT Michele Valente-IL RESPONSABILE PROV. BAT UIL Francesco Di Leo-IL SEG. GENERALE CISL FOGGIA BAT Carla Costantino- IL SEG. GENERALE CISL BARI BAT Giuseppe Boccuzzi.