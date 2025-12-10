autostrada
Chiusura dei caselli autostradali di Andria e di Canosa di Puglia dell'A/14

Le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata

Andria - mercoledì 10 dicembre 2025 7.16
Autostrade per l'Italia informa che sulla A14 Bologna-Taranto, al fine di consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle ore 22 di venerdì 12 alle 6 di sabato 13 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti in modalità alternata:

– sarà chiusa la stazione di Canosa, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Pescara. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Bari, Andria-Barletta, sulla stessa A14; in uscita per chi proviene da Pescara, Cerignola est, sulla stessa A14; in uscita per chi proviene dalla A16 Napoli-Canosa: Cerignola ovest, sulla A16;
– sarà chiusa la stazione di Andria-Barletta, in entrata verso Bari. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Trani, sulla stessa A14.

Da Autostrade per l'Italia si rammenta che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.
