Chiusura dei caselli autostradali di Andria e di Canosa di Puglia dell'A/14

Autostrade per l'Italia informa che sulla A14 Bologna-Taranto, al fine di consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle ore 22 di venerdì 12 alle 6 di sabato 13 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti in modalità alternata:– sarà chiusa la stazione di Canosa, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Pescara. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Bari, Andria-Barletta, sulla stessa A14; in uscita per chi proviene da Pescara, Cerignola est, sulla stessa A14; in uscita per chi proviene dalla A16 Napoli-Canosa: Cerignola ovest, sulla A16;– sarà chiusa la stazione di Andria-Barletta, in entrata verso Bari. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Trani, sulla stessa A14.Da Autostrade per l'Italia si rammenta che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.