Bomba palazzina via Giovinazzo: messe al sicuro le sei famiglie

E' ancora attonita la comunità andriese per quello che è accaduto la notte scorsa, quando, cinque minuti prima della mezzanotte, un boato ha spezzato la gioia di sei famiglie , che abitavano l'immobile, che stavano per salutare il nuovo anno in una palazzina dell'ARCA Puglia centrale, ad Andria, di via Giovinazzo al quartiere di San Valentino, stabile da poco tempo ristrutturato dall'ARCA. L'ingresso distrutto, la scala danneggiata fino al terzo piano, l'oscurità improvvisa.