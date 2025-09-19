Barchetta (FdI): "Sul nuovo ospedale ennesima presa in giro"  

"Sul nuovo ospedale di Andria siamo di fronte all'ennesima presa in giro. Dopo mille annunci e scadenze puntualmente disattese, scopriamo che la gara slitterà ancora oltre ottobre. È inaccettabile. La Regione Puglia e la Asl Bt continuano a rimpallarsi responsabilità, ma intanto i cittadini rimangono senza una struttura sanitaria moderna ed efficiente. Non è sufficiente dire che i rilievi e i pareri sono stati depositati: quello che conta è il risultato, e il risultato purtroppo è che Andria resta al palo.Come Fratelli d'Italia chiediamo un'assunzione di responsabilità chiara e pubblica. Chi governa dica, con coraggio, quando partirà davvero questa gara e con quali tempi intende consegnare l'opera. Basta con i rinvii silenziosi", conclude Andrea Barchetta, consigliere comunale Fratelli d'Italia.