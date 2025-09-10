Appello per fare rivivere il centro storico di Andria: "Un tesoro da riscoprire insieme"

"Un tema che non può essere calato dall'alto, ma che deve nascere dal cuore dei Cittadini, da chi ama Andria e la sua storia.

Per questo vogliamo coinvolgere residenti, imprenditori, associazioni e istituzioni, con l'obiettivo di organizzare un "Convegno Cittadino" capace di dare forma a progetti solidi e concreti.

Negli ultimi anni sono stati avviati lavori di riqualificazione di diversi siti del Centro Storico, ma senza idee chiare e concrete rischiano di rimanere vuoti contenitori. Occorre renderli fruibili, vissuti e animati da iniziative capaci di dare nuova vita ai luoghi.



Rivolgiamo dunque un appello sincero e appassionato a tutti coloro che sentono l'orgoglio di essere Andriesi.



Andria è molto più del suo simbolo universale, il maestoso Castel del Monte, esiste un cuore antico che pulsa tra le vie, le piazze, gli archi e i cortili del suo Centro Storico, scrigno di cultura, identità e storia millenaria. Basta una passeggiata tra i vicoli per lasciarsi avvolgere dal fascino dei palazzi nobiliari, delle chiese, delle botteghe e delle pietre che raccontano storie.



Un patrimonio immenso che merita di tornare a vivere, respirare ed emozionare. È tempo di riscoprirlo e valorizzarlo con iniziative ludico-culturali: eventi, laboratori, musica, teatro, arte e sapori. È tempo di costruire sinergie autentiche tra pubblico e privato, tra cittadini, associazioni, commercianti, artigiani, scuole e istituzioni. Solo insieme possiamo restituire al Centro Storico la sua funzione naturale, essere un cuore pulsante di vita, bellezza e orgoglio. Come ricordava qualcuno che amava profondamente questa città "Andria è Storia".



E il suo Centro Storico merita di essere vissuto, amato e custodito ogni giorno. Facciamo rinascere la nostra storia. Insieme", Antonio Pistillo, Ambasciatore dei Saperi e Sapori di Puglia – Italia&friends e Francesco Inchingolo, Presidente sezione di Andria – Italia Nostra.

Giornata storica per il network comunicativo Italia&friends Puglia, che ha incontrato Francesco Inchingolo, Presidente della sezione di Andria di Italia Nostra, e ha condiviso riflessioni e idee sulla valorizzazione del Centro Storico della nostra città.