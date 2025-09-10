Appello per il Centro Storico
Appello per il Centro Storico
Vita di città

Appello per fare rivivere il centro storico di Andria: "Un tesoro da riscoprire insieme"

Antonio Pistillo e Francesco Inchingolo insieme per la rinascita del bordo antico

Andria - mercoledì 10 settembre 2025 18.59
Giornata storica per il network comunicativo Italia&friends Puglia, che ha incontrato Francesco Inchingolo, Presidente della sezione di Andria di Italia Nostra, e ha condiviso riflessioni e idee sulla valorizzazione del Centro Storico della nostra città.
"Un tema che non può essere calato dall'alto, ma che deve nascere dal cuore dei Cittadini, da chi ama Andria e la sua storia.
Per questo vogliamo coinvolgere residenti, imprenditori, associazioni e istituzioni, con l'obiettivo di organizzare un "Convegno Cittadino" capace di dare forma a progetti solidi e concreti.
Negli ultimi anni sono stati avviati lavori di riqualificazione di diversi siti del Centro Storico, ma senza idee chiare e concrete rischiano di rimanere vuoti contenitori. Occorre renderli fruibili, vissuti e animati da iniziative capaci di dare nuova vita ai luoghi.
Rivolgiamo dunque un appello sincero e appassionato a tutti coloro che sentono l'orgoglio di essere Andriesi.
Andria è molto più del suo simbolo universale, il maestoso Castel del Monte, esiste un cuore antico che pulsa tra le vie, le piazze, gli archi e i cortili del suo Centro Storico, scrigno di cultura, identità e storia millenaria. Basta una passeggiata tra i vicoli per lasciarsi avvolgere dal fascino dei palazzi nobiliari, delle chiese, delle botteghe e delle pietre che raccontano storie.
Un patrimonio immenso che merita di tornare a vivere, respirare ed emozionare. È tempo di riscoprirlo e valorizzarlo con iniziative ludico-culturali: eventi, laboratori, musica, teatro, arte e sapori. È tempo di costruire sinergie autentiche tra pubblico e privato, tra cittadini, associazioni, commercianti, artigiani, scuole e istituzioni. Solo insieme possiamo restituire al Centro Storico la sua funzione naturale, essere un cuore pulsante di vita, bellezza e orgoglio. Come ricordava qualcuno che amava profondamente questa città "Andria è Storia".
E il suo Centro Storico merita di essere vissuto, amato e custodito ogni giorno. Facciamo rinascere la nostra storia. Insieme", Antonio Pistillo, Ambasciatore dei Saperi e Sapori di Puglia – Italia&friends e Francesco Inchingolo, Presidente sezione di Andria – Italia Nostra.
IMG WAIMG WAIMG WAIMG WAIMG WAIMG WAIMG WAIMG WAIMG WA
  • centro storico andria
Ciao Mariarosaria e grazie da tutte le mamme (e non solo) di Andria
10 settembre 2025 Ciao Mariarosaria e grazie da tutte le mamme (e non solo) di Andria
Castel dei Mondi: Una finestra sul cortile, il festival è per tutti
10 settembre 2025 Castel dei Mondi: Una finestra sul cortile, il festival è per tutti
Altri contenuti a tema
Incursione di vandali in Piazza Toniolo, da poche settimane rimessa a nuovo Cronaca Incursione di vandali in Piazza Toniolo, da poche settimane rimessa a nuovo La nota di Riccardo Mosca, vice-Segretario dei Giovani Democratici Andria 
Centro storico: scoppia una rissa a seguito di controlli dei Carabinieri Cronaca Centro storico: scoppia una rissa a seguito di controlli dei Carabinieri Alcuni feriti e due persone sarebbero state fermate dai militari. Intervento dei sanitari del 118
L’ex Mercato Comunale di via Flavio Giugno ad Andria riapre alla città L’ex Mercato Comunale di via Flavio Giugno ad Andria riapre alla città Chiuso nel 2023 per lavori di restauro conservativo e di valorizzaizone
Giovedì 19 giugno ore 18:30, inaugurazione ex Mercato Comunale di Via Flavio Giugno Giovedì 19 giugno ore 18:30, inaugurazione ex Mercato Comunale di Via Flavio Giugno Dopo il restauro conservativo attuato, grazie al quale tale immobile di pregio sarà reso fruibile alla comunità cittadina
Un suicidio alla base del rinvenimento del corpo di un rumeno trovato nel centro storico Cronaca Un suicidio alla base del rinvenimento del corpo di un rumeno trovato nel centro storico La scoperta è avvenuta domenica mattina da parte di alcuni conoscenti, che hanno avvertito 118 e Polizia di Stato
Centro Storico di Andria, nPSI: «Vanto o spina nel fianco per i cittadini?» Politica Centro Storico di Andria, nPSI: «Vanto o spina nel fianco per i cittadini?» Il direttivo: «Perchè un luogo di interesse storico-culturale è lasciato in totale abbandono?»
I templari e il centro storico di Andria Attualità I templari e il centro storico di Andria Protagonisti gli studenti del Colasanto di Andria con l'esposizione delle opere d'arte dedicate ai templari
Buio in piazza Toniolo e Don Riccardo Zingaro, Napolitano: «Centro storico sempre più abbandonato» Buio in piazza Toniolo e Don Riccardo Zingaro, Napolitano: «Centro storico sempre più abbandonato» Nonostante le ripetute telefonate agli uffici competenti la situazione non cambia
Cardiologia di Andria, salvata la vita ad un 50enne ad altissimo rischio
10 settembre 2025 Cardiologia di Andria, salvata la vita ad un 50enne ad altissimo rischio
Abbandono di rifiuti: 18 nuove denunce della Polizia Locale di Andria
10 settembre 2025 Abbandono di rifiuti: 18 nuove denunce della Polizia Locale di Andria
Metropolis Group inaugura a Terlizzi la nuova RSA “Madonna del Rosario”
10 settembre 2025 Metropolis Group inaugura a Terlizzi la nuova RSA “Madonna del Rosario”
Nuova assemblea dei lavoratori della RSU Asl Bt, Di Liddo: "Riconoscimento della pausa e buono mensa "
10 settembre 2025 Nuova assemblea dei lavoratori della RSU Asl Bt, Di Liddo: "Riconoscimento della pausa e buono mensa"
Sequestro lampo e rapina, in carcere sei andriesi
10 settembre 2025 Sequestro lampo e rapina, in carcere sei andriesi
Sicurezza, on. Matera (FdI): “Ringrazio la Questura Bat per la brillante operazione "
10 settembre 2025 Sicurezza, on. Matera (FdI): “Ringrazio la Questura Bat per la brillante operazione"
Allerta meteo gialla per piogge dalle 14 di mercoledì 10 settembre
10 settembre 2025 Allerta meteo gialla per piogge dalle 14 di mercoledì 10 settembre
1^ edizione del Festival dell’inclusione e della cultura inclusiva HiNic
10 settembre 2025 1^ edizione del Festival dell’inclusione e della cultura inclusiva HiNic
© 2001-2025 AndriaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
AndriaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.