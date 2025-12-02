Exploring Federico – Natale 2025
Le “Poste di Federico”, consegnati i nuovi ambienti riqualificati di Palazzo Ducale

Ass. Loconte: «Le vecchie scuderie vengono trasformate, dopo un restauro conservativo, in un museo multimediale»

Andria - martedì 2 dicembre 2025 7.00 Comunicato Stampa
Consegnati ieri mattina alla città di Andria i nuovi ambienti riqualificati di Palazzo Ducale, già fruibili e che ospiteranno fino al 6 gennaio prossimo il progetto "Exploring Federico".
«A poco a poco il grande complesso di Palazzo Ducale torna alla città – afferma il Sindaco di Androa avv. Giovanna Bruno - Prima abbiamo riaperto e consegnato alla città quella che era l'aria dei mercati nella zona di via Vaglio; oggi, invece, consegniamo la zona delle Scuderie che ha già una destinazione specifica, ovvero un percorso di avvicinamento a Castel del Monte attraverso la sua figura più emblematica, Federico II di Svevia. A lui è dedicata questa mostra immersiva, con un percorso sensoriale, audio e visivo molto accattivante.
L'obiettivo è fare in modo che la città di Andria diventi il primo luogo di accoglienza dei turisti e degli stessi cittadini andriesi, che partono dalla scoperta delle meraviglie della città per poi giungere sulla collina di Castel del Monte. Come accade in tante altre Città d'Europa in cui davvero l'Imperatore è celebrato, festeggiato, ricordato e valorizzato, anche Andria deve imparare a fare la stessa cosa. Nel fine settimana ci sarà qui in città la delegazione del Comune di Jesi, città natale di Federico II per un gemellaggio culturale tra le due comunità e da questo gemellaggio partirà poi la rete delle città federiciane di cui siamo promotori».

«Le vecchie scuderie vengono trasformate, dopo un restauro conservativo, in un museo multimediale – dichiara l'Assessore al Quotidiano Mario Loconte - un luogo significativo che ha l'obiettivo di valorizzare una figura straordinaria per il nostro territorio che è quella di Federico II di Svevia attraverso il quale promuovere il turismo legato a Castel del Monte. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di creare un rapporto anche visivo tra i due luoghi, Palazzo Ducale e Castel del Monte, facendo in modo che il flusso turistico che oggi giunge al Maniero federiciano, possa essere motivato a raggiungere la città e visitare questo museo. C'è una visione dietro tutto questo che è quella di trasformare Palazzo Ducale in Casa della Cultura, luogo dove raccontare la storia, promuovere la musica e la pittura, l'arte, il teatro e lo si farà con il completamento dei lavori dell'intero Palazzo Ducale, un edificio monumentale e di maggiore riconoscibilità del nostro centro storico, attraverso cui vogliamo rigenerare il tessuto sociale, economico e culturale della città di Andria».
Ricordiamo, dunque che fino al 6 gennaio 2026 Palazzo Ducale accoglie la mostra "Exploring Federico - Edizione Natale 2025", promossa da CLICK Global Services con il patrocinio della Città di Andria. L'iniziativa è cofinanziata da Coesione Italia 21-27 Puglia, Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Pugliapromozione, nell'ambito della Linea di Intervento 03.02 "Turismo e ospitalità" – "Riposizionamento competitivo e promozione delle destinazioni turistiche".
