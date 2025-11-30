L’eredita’ di Babbo Natale al MU.GIO'. di Andria: dalle origini sacre al moderno spirito natalizio

La magia del Natale non è un evento stagionale, ma un sentimento che, in un luogo speciale ad Andria, nel cuore del centro storico, pulsa tutto l'anno: il MU.GIO' (Museo del Giocattolo). Gestito da oltre 23 anni con passione dai componenti dell'Associazione di Promozione Sociale LAPORTABLV, il Museo è un vero tempio dell'immaginazione e il palcoscenico perfetto per accogliere il personaggio più atteso dell'anno.Il MU.GIO', uno dei 32 Musei del Giocattolo riconosciuti in Italia, è in questi giorni il quartier generale di un Babbo Natale d'eccezione: Luigi Pizzolorusso, Presidente della APS LAPORTABLV e figura storica del volontariato culturale cittadino, insieme a Lella Agresti.Il vero cuore della meraviglia, tuttavia, risiede nelle sale del Museo stesso. Il MU.GIO' non è una semplice esposizione di reperti: è un luogo magico, impregnato dello spirito di tutti i bambini che, nell'ultimo secolo, hanno giocato con i giocattoli esposti.Con pezzi che in alcuni casi hanno più di cento anni, il Museo custodisce non solo oggetti, ma un'energia ludica e un'emozione collettiva che trascendono il tempo. È in questa atmosfera carica di storie sussurrate e risate antiche che Luigi Pizzolorusso, il Babbo Natale del MU.GIO', si muove con la sua carismatica performance.L'interpretazione di Babbo Natale offerta da Luigi Pizzolorusso non è solo una performance, ma un vero e proprio omaggio alla ricca storia di questa figura. Babbo Natale, o Santa Claus, affonda le sue radici storiche in figure religiose di grande impatto come San Nicola di Myra, il vescovo del IV secolo noto per la sua generosità (il cui culto è fortissimo in Puglia, in particolare a Bari).La sua figura si unisce idealmente a quella di Santa Lucia, martire siracusana celebrata il 13 dicembre in alcune tradizioni come portatrice di doni e simbolo di luce nel buio invernale.Pizzolorusso incarna l'evoluzione di questi miti: unisce l'antica carità di San Nicola e la luminosa generosità di Santa Lucia con l'iconografia moderna, creando un ponte emozionale tra il sacro, il folclore e la contemporaneità digitale. Le sue performance, capaci di infondere stupore e gioia, hanno superato il mezzo milione di visualizzazioni su YouTube, rendendolo una vera e propria icona natalizia del web.La figura di Babbo Natale, specialmente quella interpretata con tanta dedizione da Pizzolorusso all'interno di un luogo simbolico come il Museo del Giocattolo, assume una profonda valenza psicologica.Babbo Natale rappresenta l'archetipo dell'autorità benevola e aiuta i bambini a sviluppare la capacità di fantasticare e a gestire l'attesa. Per gli adulti, incontrare questo Babbo Natale al MU.GIO' è un potente veicolo di catarsi e di riconnessione con la propria storia personale, un richiamo alla semplicità della fede e della carità incarnate dai suoi illustri predecessori."Babbo Natale è il custode della meraviglia e dell'eredità dei santi donatori," spiega Pizzolorusso, "e il Museo del Giocattolo, saturo di storie passate, è la sua cassaforte. Qui possiamo tutti recuperare per un istante quello sguardo incantato che spesso dimentichiamo."Ad affiancare questo Babbo Natale vulcanico, c'è la fidata Lella Agresti. Con la sua presenza fondamentale nonché da sempre perno portante del MU.GIO', Lella aiuta Babbo Natale nelle sue esibizioni, spesso con incursioni nel mondo magico della lettura e dell'intrattenimento, garantendo che ogni incontro sia un momento indimenticabile e ben orchestrato.Il MU.GIO' di Andria si conferma, quindi, un luogo cruciale non solo per la conservazione della memoria ludica, ma come fulcro pulsante della magia natalizia, tenendo viva la tradizione dei "donatori di luce" che si estende da San Nicola a Babbo Natale, in un ambiente dove lo spirito del gioco non si spegne mai.Le date di apertura importanti per gli spettacoli che saranno realizzati sono:Sabato 6 Dicembre 2025 Babbo Natale 2 Saint Nicolas ore 17.00Sabato 13 Dicembre 2025 La Merenda con Babbo Natale ore 18.00Domenica 21 Dicembre 2025 Babbo Natale e la Magia ore 10.00 - ore 18.00Per info e prenotazioni: 328.42.69.967