Aperte le iscrizioni per il nuovo Corso di Recitazione condotto dall’attore-regista Domenico Tacchio

La Recitazione è uno strumento pedagogico-formativo, è un linguaggio emotivo ed empatico a supporto della crescita personale. L'attore-regista, con il supporto dell'Associazione Puglia Spettacolo, propone corsi di Recitazione, attraverso i quali portare i partecipanti a una maggiore consapevolezza del mondo della recitazione. Questo avviene tramite delle sessioni di "gioco". Il gioco induce al confronto con gli altri, ma soprattutto con se stessi, mettendo a nudo le potenzialità individuali.L'Associazionenasce da un'idea di, che dopo aver vissuto varie esperienze in compagnia di alcuni amici in diverse location di casting e di set cinematografici, sceglie di intraprendere un'attività didattica innovativa in merito alla formazione di tutti coloro che ambiscono ad entrare nel "Mondo dello Spettacolo" o per svago o per un impiego lavorativo.Il Progetto è stato sviluppato con l'intento di ottemperare alle esigenze di approfondimento e specializzazione attoriale in ambito cinematografico, teatrale e dello spettacolo in genere, affidando la Direzione Artistica al M° Domenico Tacchio (Cantante, Attore e Regista).Al centro del percorso formativo c'è l'Allievo, considerato non come un semplice numero bensì come Persona da formare e informare grazie a Docenti specializzati e dotati di capacità appropriate all' insegnamento in strutture idonee allo svolgimento dei Corsi.Le attività dell'Associazione Puglia Spettacolo sono coordinate da un direttivo composto da professionisti del Settore, tutti qualificati e determinati ad offrire una nuova metodologia di approccio e di partecipazione ai Corsi di Formazione in Recitazione, Dizione, Sceneggiatura, Montaggio Audio/Video, Regia, Propedeutica Musicale, Portamento, Canto, Scenografia, e tanti altri.Per garantire la Qualità, i Corsi sono a "numero chiuso" e con un numero di partecipanti ben definito e circoscritto ( min. 10 - max 15 ). Questa modalità consente quote basse d'adesione e un'accurata attenzione per ciascun allievo da parte dell'insegnante.Al termine del percorso formativo verrà rilasciato une per coloro che vorranno promuovere la propria Figura Attorialesaranno realizzati (con un costo aggiuntivo) strumenti di promozione come "Showreel" e "Book", richiesti dai registi e casting director, per conoscere meglio l'artista.- facilitare i contatti fra persone, enti ed associazioni per favorire la crescita umana, civica e culturale per mezzo della diffusione di attività sociali e culturali nei settori della musica, del teatro, del cinema, della danza, delle arti visive figurative, delle tradizioni popolari, della poesia, della letteratura, della moda, della multimedialità e di tutte le altre forme di Cultura, informazione, intrattenimento, arte e spettacolo e di favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze fra i soci attraverso iniziative sociali, artistiche, culturali e ricreative al fine di arricchire le loro capacità morali e intellettuali;- diffondere e ampliare la conoscenza e la valorizzazione del Patrimonio Culturale (storico, artistico, letterario e musicale);- promuovere e valorizzare il Territorio attraverso l'organizzazione di percorsi culturali presso i siti più rappresentativi delle varie città pugliesi, con lo scopo di ampliare agli associati il proprio orizzonte Culturale e di comprendere il concetto di salvaguardia e valorizzazione e, contemporaneamente, di sviluppare l'attitudine all' osservazione mediante la messa in scena di spettacoli diversificati e innovativi.Domenico Tacchio – cantante, attore, autore, regista teatrale, docente di canto e recitazione, direttore artistico per eventi ed enti culturali.Appassionato di "canto" sin da piccolo. Dopo aver raggiunto la maturità classica, si trasferisce in Abruzzo e negli anni 2002/2003 studiaTornato in Puglia, nel 2013 consegue, presso il, il Diploma Vecchio Ordinamento in Canto Lirico (equipollente Laurea II livello).Nel 2014 frequenta, sempre presso il Conservatorio di Bari, l'anno di Tirocinio propedeutico all' insegnamento del Canto nella classe delNel 2018 consegue l'attestato per i Percorsi di studi per il conseguimento dei(di cui al D.M.10 agosto 2017 n. 616). Ambiti Disciplinari: Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, Psicologia, Antropologia, Metodologie e Tecnologie DidatticheScopre anche la passione per la "recitazione", e frequenta nel 2002 a Pescara il suo primo corso di recitazione presso ilNegli anni frequenta corsi di Recitazione Cinematografica con ilInoltre nel programma di studi del Canto Lirico in Conservatorio è prevista anche la materia di Arte Scenica, che frequenta per ben due anni.Consegue anche un attestato comeDal 2005 è attivo professionalmente nei settori della musica, del teatro e dell'audio-visivo. Nel settore della Musica, registra la sua voce come tenore nel cd audio-musicale "Angel Dreams" dellaNel lontano 2006 una sua canzone, Folle e Dannata, fu inserita nel primo cd di musiche inedite andriesie nel 2017 il brano va in onda su Radio Selene nella rubrica Puglia Style.Viene invitato come ospite-cantante ad une a, dove si esibisce con brani editi ed inediti.E' ancheCome cantante/tenore canta nel ruolo delcanta anche in diversi concerti e spettacoli teatro-musicali. Come corista/tenore si esibisce con cori diretti dai maestriNel settore del Teatro si sperimenta in varie forme artistiche, dall'attore in stagioni teatrali di prosa e festival teatrali, attore in spettacoli itineranti nei castelli e per i centri storici cittadini, attore per spettacoli scolastici, voce recitante in diverse tipologie di spettacolo, come artista di strada - statua vivente, a regie e scritture di diversi spettacoli, come mimo e figurante nell'opera lirica.Ha l'onore di salire su palcoscenici come quelli delNel 2017 e nel 2018 supera il concorso per la selezione indetta dallapreordinata alla costituzione di una graduatoria di idonei da impiegare per gli spettacoli anni 2017/2018/2019 .Nel settore audio-visivo è attore con ruoli principali e figurazioni speciali, in diversi cortometraggi e lungometraggi, oltre che attore di alcuni spot pubblicitari.Inoltre ènelle scuole medie, esperto esterno in progetti di recitazione e musica per ogni scuola di ordine e grado e per ogni tipo di realtà culturale che organizza corsi di formazione.Dal 2010 al 2015 è stato Direttore Artistico della compagnia teatrale, con la quale vince bandi regionali, organizza rassegne e produce decine di spettacoli.Negli anni il suo nome è stato citato in diversi articoli della Gazzetta del Mezzogiorno di Puglia e Basilicata, e diversi giornali web come "Repubblica.it", "La Gazzetta di Mantova" e tanti altri.Per info:Associazione Puglia SpettacoloAssociazione di Promozione Sociale e CulturaleMobile : 3498145590 - 3207299420Mail : associazionepugliaspettacolo@mail.com