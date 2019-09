Corsi di recitazione, canto e propedeutica musicale con il M°Domenico Tacchio

Da ottobre il Maestro Domenico Tacchio avvierà dei corsi di Recitazione Teatrale e Cinematografica (classi: dagli 11 ai 13 anni, dai 14 ai 99 anni), corsi di Canto Lirico, Pop e Rock (lezioni individuali, dai 12 anni in poi) e corsi di Propedeutica Musicale per i più piccoli (bambini 6/7 anni).Domenico Tacchio, appassionato di "canto" sin da piccolo, dopo aver raggiunto la maturità classica, si trasferisce in Abruzzo e negli anni 2002/2003 studia Canto Moderno presso l'Accademia Musicale Pescarese, con il M° Diana Torto ().Tornato in Puglia, nel 2011 consegue, presso il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, il Compimento Inferiore in Canto Lirico con il M° Nicoletta Ciliento e nel 2013 consegue, il Diploma Vecchio Ordinamento in Canto Lirico (equipollente Laurea II livello), con il M° Giovanni Botta. Nel 2014 frequenta, sempre presso il Conservatorio di Bari, l'anno di Tirocinio propedeutico all'insegnamento del Canto nella classe del M° Giovanni Botta.Nel 2018 consegue la certificazione unica attestante il raggiungimento dei 24 CFA del "Percorso di studio per il conseguimento dei 24 CFA - A.A. 2017/2018". Ambiti Disciplinari: Pedagogia - pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, Psicologia, Antropologia, Metodologie e Tecnologie Didattiche.presso C.F.T. Centro di Formazione Teatrale, organizzato dalla Compagnia dei Guasconi di Pescara.con il M° Giancarlo Giannini e il regista Fabio Jephcott; di Creazione della Scena con il M° Paolo Nani; di Commedia dell'Arte con il M° Claudio De Maglio; di Teatroterapia col Dott. Nicola Cifarelli, di recitazione Metodo Mimico di Orazio Costa Giovangigli con il M° Maricla Boggio.Inoltre nel programma di studi del Canto Lirico in Conservatorio è prevista anche la materia di Arte Scenica, che frequenta per ben due anni.Consegue anche un attestato come Esperto di Training Attoriale, cofinanziato da FSE, Regione Puglia e Ministero.Dal 2005 è attivo professionalmente nei settori della musica, del teatro e dell'audio-visivo. Nel settore della Musica, registra la sua voce come tenore nel cd audio-musicale "Angel Dreams" della prof.ssa Celestina Masotti. Nel lontano 2006 una sua canzone, Folle e Dannata, fu inserita nel primo cd di musiche inedite andriesi "Nettare di Cantina Federiciana" e nel 2017 il brano va in onda su Radio Selene nella rubrica Puglia Style.Viene invitato come ospite-cantante ad un Talk Show su Tele-Foggia e a "Radio Antenna Sud" Bari, dove si esibisce con brani editi ed inediti. E' anche giurato e ospite per alcuni talent show e festival della canzone svoltisi nelle città di Trani, Andria e Bitritto.Come cantante/tenore canta nel ruolo del "principe Yamadori" nell'opera "Madama Butterfly" - di G. Puccini e nel ruolo "La Gaffe" nell'operetta "Il Paese dei Campanelli" - di C. Lombardo e V. Ranzato; canta anche in diversi concerti e spettacoli teatro-musicali. Come corista/tenore si esibisce con cori diretti dai maestri Agostino Ruscillo e Luigi Leo.Nel settore del Teatro si sperimenta in varie forme artistiche, dall'attore in stagioni teatrali di prosa e festival teatrali, attore in spettacoli itineranti nei castelli e per i centri storici cittadini, attore per spettacoli scolastici, voce recitante in diverse tipologie di spettacolo, come artista di strada - statua vivente, a regie e scritture di diversi spettacoli, come mimo e figurante nell'opera lirica.Ha l'onore di salire su palcoscenici come quelli del Teatro Petruzzelli, il Curci di Barletta, il Teatro comunale di Corato e tanti altri.Nel 2017 e nel 2018 supera il concorso per la selezione indetta dalla Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari per "mimi e figuranti" preordinata alla costituzione di una graduatoria di idonei da impiegare per gli spettacoli anni 2017/2018/2019 .Nel settore audio-visivo è attore con ruoli principali e figurazioni speciali, in diversi cortometraggi e lungometraggi, oltre che attore di alcuni spot pubblicitari.Inoltre è docente-supplente di musica nelle scuole medie, esperto esterno in progetti di recitazione e musica per ogni scuola di ordine e grado e per ogni tipo di realtà culturale che organizza corsi di formazione. Dal 2010 al 2015 è stato Direttore Artistico della compagnia teatrale "Teatro Sospeso", con la quale vince bandi regionali, organizza rassegne e produce decine di spettacoli. Negli anni il suo nome è stato citato in diversi articoli della Gazzetta del Mezzogiorno di Puglia e Basilicata, e diversi giornali web come "Repubblica.it", "La Gazzetta di Mantova" e tanti altri.Per info e iscrizioni:Mobile: 320.7299420 (M° Domenico Tacchio)www.domenicotacchio.it