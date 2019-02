Andria: al via il corso di recitazione presso l’Officina San Domenico

ore 18 "OpenDay" , presentazione dell'Associazione, durante la quale sarà illustrato il Corso e si faranno alcuni esercizi di conoscenza e comunicazione.

L'Associazioneha organizzato per, pressosita in Andria alla via Sant'Angelo dei Meli n.36, un OpenDay in merito alle opportunità che offre l'Arte della Recitazione, con particolare riferimento alla crescita umana, civica e culturale. A seguire, per chi vorrà, potrà iscriversi al Corso condotto dal MaestroRiportiamo di seguito il programma:Abbigliamento consigliato : scarpe e vestiario ginnico.Il percorso formativo ha una durata died è suddiviso in, ciascuno con durata pari aLa Recitazione è sia uno strumento pedagogico-formativo a supporto della crescita personale sia un linguaggio emotivo ed empatico che induce al confronto con gli altri, ma soprattutto con se stessi, al fine di migliorare la consapevolezza del proprio essere, del proprio corpo e delle proprie capacità.Favorisce le relazioni sociali, aumenta la sicurezza e l'autostima e ne sostiene la crescita umana, civica e culturale.La partecipazione all'OpenDay è gratuita mentre al corso previa iscrizione.Per info contattare:349.8145590 oppure associazionepugliaspettacolo@mail.com