Al via un corso di recitazione e uso della voce con il M° Domenico Tacchio

Il concetto di coralità, basato sull'arte del canto e della recitazione "corale", è uno strumento pedagogico-formativo, è un linguaggio emotivo ed empatico a supporto della crescita personale.Un corso di "avviamento alla coralità di gruppo", attraverso il quale portare i partecipanti a una maggiore consapevolezza della recitazione e dell'uso della voce. Questo avviene tramite delle sessioni di "gioco". Il gioco induce al confronto con gli altri, ma soprattutto con se stessi, mettendo a nudo le potenzialità individuali.In questo progetto si affronterà a livello testuale il concetto di "regole", che se conosciute possono aiutare l'allievo a convivere con se stesso e con gli altri e l'ambiente che lo circonda.Il corso si sviluppa per mezzo di 4 seminari per una durata complessiva di 50 ore. Ogni seminario ha una durata di 12 ore ( eccetto il IV seminario che è composto da 14 ore), con un incontro settimanale della durata di 2 h.- I Seminario: Gli strumenti espressivi dell'attore.- II Seminario: Tecnica di lettura. La narrazione e la poesia. Il monologo e il dialogo. La Tragedia e la Commedia.- III Seminario: Agire in Camera. Metodi di Recitazione.- IV Seminario: Regia Teatrale.Si svolgerà una lezione prova,presso l'in corso Cavour, 71.Domenico Tacchio, appassionato di "canto" sin da piccolo, dopo aver raggiunto la maturità classica, si trasferisce in Abruzzo e negli anni 2002/2003 studia Canto Moderno presso l'Accademia Musicale Pescarese, con il M° Diana Torto (attuale docente di Canto Jazz al Conservatorio di Verona). Tornato in Puglia, nel 2011 consegue, presso il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, il Compimento Inferiore in Canto Lirico con il M° Nicoletta Ciliento e nel 2013 consegue, il Diploma Vecchio Ordinamento in Canto Lirico (equipollente Laurea II livello), con il M° Giovanni Botta.Nel 2014 frequenta, sempre presso il Conservatorio di Bari, l'anno di Tirocinio propedeutico all'insegnamento del Canto nella classe del M° Giovanni Botta. Nel 2018 consegue la certificazione unica attestante il raggiungimento dei 24 CFA del "Percorso di studio per il conseguimento dei 24 CFA - A.A. 2017/2018". Ambiti Disciplinari: Pedagogia - pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, Psicologia, Antropologia, Metodologie e Tecnologie Didattiche. Scopre anche la passione per la "recitazione", e frequenta nel 2002 il suo primo corso di recitazione presso C.F.T. Centro di Formazione Teatrale, organizzato dalla Compagnia dei Guasconi di Pescara.Negli anni frequenta corsi di Recitazione Cinematografica con il M° Giancarlo Giannini e il regista Fabio Jephcott; di Creazione della Scena con il M° Paolo Nani; di Commedia dell'Arte con il M° Claudio De Maglio; di Teatrodanza con il coreografo Riccardo Fusiello; di Teatroterapia col Dott. Nicola Cifarelli, di recitazione Metodo Mimico di Orazio Costa Giovangigli con il M° Maricla Boggio.Inoltre nel programma di studi del Canto Lirico in Conservatorio è prevista anche la materia di Arte Scenica, che frequenta per ben due anni.Consegue anche un attestato come Esperto di Training Attoriale, cofinanziato da FSE, Regione Puglia e Ministero. Dal 2005 è attivo professionalmente nei settori della musica, del teatro e dell'audio-visivo. Nel settore della Musica, registra la sua voce come tenore nel cd audio-musicale "Angel Dreams" della prof.ssa Celestina Masotti.Nel lontano 2006 una sua canzone, Folle e Dannata, fu inserita nel primo cd di musiche inedite andriesi "Nettare di Cantina Federiciana" e nel 2017 il brano va in onda su Radio Selene nella rubrica Puglia Style.Viene invitato come ospite-cantante ad un Talk Show su Tele-Foggia e a "Radio Antenna Sud" Bari, dove si esibisce con brani editi ed inediti.E' anche giurato e ospite per alcuni talent show e festival della canzone svoltisi nelle città di Trani, Andria e Bitritto. Come cantante/tenore canta nel ruolo del "principe Yamadori" nell'opera "Madama Butterfly" - di G. Puccini e nel ruolo "La Gaffe" nell'operetta "Il Paese dei Campanelli" - di C. Lombardo e V. Ranzato; canta anche in diversi concerti e spettacoli teatro-musicali. Come corista/tenore si esibisce con cori diretti dai maestri Agostino Ruscillo e Luigi Leo.Nel settore del Teatro si sperimenta in varie forme artistiche, dall'attore in stagioni teatrali di prosa e festival teatrali, attore in spettacoli itineranti nei castelli e per i centri storici cittadini, attore per spettacoli scolastici, voce recitante in diverse tipologie di spettacolo, come artista di strada - statua vivente, a regie e scritture di diversi spettacoli, come mimo e figurante nell'opera lirica.Ha l'onore di salire su palcoscenici come quelli del Teatro Petruzzelli, il Curci di Barletta, il Teatro comunale di Corato e tanti altri. Nel 2017 e nel 2018 supera il concorso per la selezione indetta dalla Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari per "mimi e figuranti" preordinata alla costituzione di una graduatoria di idonei da impiegare per gli spettacoli anni 2017/2018/2019. Nel settore audio-visivo è attore con ruoli principali e figurazioni speciali, in diversi cortometraggi e lungometraggi, oltre che attore di alcuni spot pubblicitari. Inoltre è docente-supplente di musica nelle scuole medie, esperto esterno in progetti di recitazione e musica per ogni scuola di ordine e grado e per ogni tipo di realtà culturale che organizza corsi di formazione.Dal 2010 al 2015 è stato Direttore Artistico della compagnia teatrale "Teatro Sospeso", con la quale vince bandi regionali, organizza rassegne e produce decine di spettacoli.Negli anni il suo nome è stato citato in diversi articoli della Gazzetta del Mezzogiorno di Puglia e Basilicata, e diversi giornali web come "Repubblica.it", "La Gazzetta di Mantova" e tanti altri.