Ad Andria nasce l'Associazione di Promozione Sociale e Culturale Puglia Spettacolo

Un open day per presentare una nuova realtà: l'Associazione di Promozione Sociale e Culturale Puglia Spettacolo. Lunedì 11 Febbraio 2019 alle ore 18 presso "Officina San Domenico" in Andria alla Via Sant'Angelo dei Meli, 36Intervengono Leonardo Custode, Presidente e Direttore Organizzativo dell'Associazione e Domenico Tacchio, Direttore Artistico e Responsabili Corsi di FormazioneLo scopo dell'Associazione è la promozione Sociale dell'Arte e della Cultura. Per questo motivo si propone di elaborare, realizzare e promuovere Convegni, Corsi di Recitazione, Eventi Culturali e Spettacoli mirati a generare Cultura.La Recitazione è sia uno strumento pedagogico-formativo a supporto della crescita personale sia un linguaggio emotivo ed empatico che induce al confronto con gli altri, ma soprattutto con se stessi, al fine di migliorare la consapevolezza del proprio essere, del proprio corpo e delle proprie capacità. Favorisce le relazioni sociali, aumenta la sicurezza e l'autostima e ne sostiene la crescita umana, civica e culturale.