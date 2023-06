Anche il Pd della Bat si schiera a difesa della sanità pubblica

Il Partito Democratico della Provincia di Barletta Andria Trani in linea con il partito nazionale, come già più volte ribadito, si schiera in difesa della sanità pubblica preannunciando la presenza dei suoi rappresentanti all'incontro organizzato dal PD Puglia, a Bari lunedì 26 giugno alle ore 17.30 al Cinema Galleria Arena 4 Palme, a sostegno della sanità arriva l'ex ministro Roberto SperanzaLo dichiara il segretario provinciale Lorenzo Marchio Rossi."Siamo convinti che uniti riusciremo a salvaguardare la sanità pubblica e a permettere a tutti i cittadini di usufruire di cure mediche senza dover ricorrere alla sanità privata. Infatti la destra al governo tende verso un sistema sanitario americano che di fatto bistratta la sanità pubblica da sempre baluardo del nostro paese.Una politica di governo che sostiene l'autonomia differenziata alimentando le disuguaglianze tra cittadini di regioni diverse", afferma Marchio Rossi.Insieme all'ex ministro Speranza a dare forza alla sanità pubblica scenderanno in campo anche il segretario regionale Domenico De Santis e l'ex assessore regionale alla sanità Pier Luigi Lopalco."Il Partito Democratico dunque intende alzare la voce e invita associati e simpatizzanti a sostenere la nostra idea di sanità che deve restare pubblica, continua il segretario provinciale. Non si può far finta di nulla quando i numeri parlano chiaro. Nella BAT si registrano carenze importanti dovute a tagli del governo. Tagli che compromettono la qualità delle cure , la prevenzione senza tralasciare la carenza di personale".In difesa della sanità e in disaccordo con un governo propenso alle privatizzazioni il PD BAT invita i cittadini a sostenere il partito attraverso il tesseramento.