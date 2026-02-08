Polizia di Stato Sezione operativa per la
Anche alla Questura di Andria una Sezione operativa per la "Sicurezza Cibernetica"

Lo chiede la Segreteria provinciale Bat del COISP-MOSAP ai vertici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Andria - domenica 8 febbraio 2026
Anche alla Questura di Andria una Sezione operativa per la "Sicurezza Cibernetica": è quanto chiede la Segreteria provinciale Bat della Federazione COISP-MOSAP (organizzazione sindacale della Polizia di Stato), nell'esprimere "soddisfazione per i rinforzi che arriveranno nel mese di marzo e che andranno a dar manforte ai presidi della Polizia di Stato nella sesta provincia pugliese, in particolare presso i Commissariati distaccati di Barletta, Trani e Canosa di Puglia".

"Le oltre trenta unità che arriveranno a breve erano state promesse dal Capo della Polizia -sottolinea la nota sindacale- allorquando venne in visita nella sesta provincia pugliese in occasione dell'inaugurazione dell'Ufficio Immigrazione presso la Questura Bat con sede ad Andria, promessa che il Prefetto Vittorio Pisani ha mantenuto alla lettera e di questo, oltre che a rendergliene merito, siamo compiaciuti. Pertanto per il Coisp-Mosap questi rinforzi vanno nella direzione giusta affinché possa garantirsi maggior sicurezza in un territorio spesso sottovalutato sotto il profilo della criminalità. Tuttavia il COISP-Mosap ritiene che manchi ancora un tassello importante per rendere il dispositivo di sicurezza completo ed efficace così come esistente nelle altre province pugliesi. Ci riferiamo alla necessità di istituire una Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica, di cui tutte le altre province pugliesi sono già dotate (a Bari vi è un Centro Operativo). La necessità di cui il nostro sindacato porta in evidenza è quella di poter avere anche nella BAT un presidio quale quello di una Sezione Operativa per la sicurezza Cibernetica, al fine di garantire la sicurezza informatica ed a contrastare attivamente il cyber-crime su scala provinciale, proteggendo cittadini, aziende ed infrastrutture critiche del territorio. Le principali azioni poste in essere dalla SOSC sono quelle del:
• Contrasto al Cybercrime: Indagini su truffe online, furti d'identità digitale, estorsioni informatiche (ransomware) e pirateria.
• Tutela dei Minori: Prevenzione e repressione di fenomeni come la pedopornografia online e il cyberbullismo.
Per tale motivo si richiede alla Segreteria Nazionale COISP-MOSAP di farsi interprete e portavoce della presente istanza al fine riportarla ai vertici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza", conclude la nota della Segreteria provinciale Bat del COISP-MOSAP.
