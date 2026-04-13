Allerta meteo gialla per vento fino alle 20.00 di lunedì 13 aprile

La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio del 12 aprile 2026, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Andria,per vento. Sono previsti venti da forti a burrasca, con possibili raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.