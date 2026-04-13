Meteo
Allerta meteo gialla per vento fino alle 20.00 di lunedì 13 aprile
Avviso della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia
Andria - lunedì 13 aprile 2026 07.00
La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio del 12 aprile 2026, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Andria, dalle ore 00.00 del 13 aprile e per le successive 20 ore per vento. Sono previsti venti da forti a burrasca, con possibili raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.
Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.
I COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI VENTI E MAREGGIATE:
https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/in-caso-di-venti-e-mareggiate/
Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.
I COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI VENTI E MAREGGIATE:
https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/in-caso-di-venti-e-mareggiate/
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