Allerta meteo gialla per vento dalla mezzanotte di domenica 22 febbraio

La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio del 21 febbraio 2026, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Andria,. Sono previsti venti forti dai quadranti settentrionali su Puglia centro-meridionale, con temporanei rinforzi di burrasca nel corso della mattinata, tendenti a generale attenuazione.Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.