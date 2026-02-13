forte vento
Meteo

Allerta meteo gialla per vento dalle ore 8.00 alle 20.00 di sabato 14 febbraio

Avviso della Sezione Protezione Civile regionale

Andria - venerdì 13 febbraio 2026 19.34 Comunicato Stampa
La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio del 13 febbraio 2026, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Andria, dalle ore 8.00 del 14 febbraio e per le successive 12ore.

Sono previsti venti forti meridionali su Puglia meridionale e settori adriatici centro-meridionali.

Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.
  • maltempo andria
  • forte vento
