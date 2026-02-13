Allerta meteo gialla per vento dalle ore 8.00 alle 20.00 di sabato 14 febbraio

La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio del 13 febbraio 2026, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Andria,Sono previsti venti forti meridionali su Puglia meridionale e settori adriatici centro-meridionali.Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.