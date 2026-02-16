Allerta meteo arancione per vento fino alle ore 20 di martedì 17 febbraio

La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio del 16 febbraio 2026, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Andria,. Sono previsti venti da forti a burrasca nord-occidentali. Mareggiate lungo le coste esposte.Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.