Meteo
Allerta meteo arancione per vento fino alle ore 20 di martedì 17 febbraio
Nuovo avviso della Sezione Protezione Civile regionale
BAT - lunedì 16 febbraio 2026 20.18 Comunicato Stampa
La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio del 16 febbraio 2026, lo stato di allerta meteo gialla sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Andria, dalle ore 00.00 del 17 febbraio e per le successive 20 ore. Sono previsti venti da forti a burrasca nord-occidentali. Mareggiate lungo le coste esposte.
Si raccomanda di osservare le buone norme comportamentali indicate dalla Protezione Civile.
I COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI VENTI E MAREGGIATE:
https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/in-caso-di-venti-e-mareggiate/
