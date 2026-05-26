Francesco Di Chio
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Politica

Segrate, il nuovo sindaco è l'andriese Francesco Di Chio

Originario di Andria, il nuovo primo cittadino conferma il centrosinistra alla guida del centro milanese

Andria - martedì 26 maggio 2026 9.47
Non soltanto Giovanna Bruno, ma emerge anche un altro sindaco andriese dalla tornata elettorale appena conclusa. A Segrate, nella città metropolitana di Milano, Francesco Di Chio ha conquistato la fascia tricolore affermandosi con la sua coalizione di centrosinistra. Sconfitti i due avversari in corsa per lo scranno più alto del comune lombardo, ovvero il candidato di centrodestra Adriano Alessandrini e Luca Sirtori, sostenuto da una lista civica.

Di Chio è stato eletto con il 54,79%, ponendosi in continuità con il percorso dell'ex sindaco Paolo Micheli. Il neo-primo cittadino di Segrate è manager di un'azienda di design, assessore dal 2015 e vicesindaco dal 2020. Nato ad Andria nel 1986, si è trasferito in Lombardia con la sua famiglia quando aveva sei anni.

«La vittoria di una squadra stupenda – ha commentato Di Chio sui suoi canali social – grazie a tutta la città di Segrate». Con Andria nelle radici del nuovo sindaco nel centro meneghino.
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